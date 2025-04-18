Искусство на ощупь

Культура
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске открылась рельефная фотовыставка «Невидимый мир»

Фото автора

В экспозиции представлены работы известных фотографов, а также их аналог – рельефные изображения. О чем работа, незрячим посетителям расскажут и описания, выполненные шрифтом Брайля, а также звуковые сопровождения, доступные по QR-кодам.

Инклюзивный проект демонстрирует, как искусство и технологии могут стирать границы восприятия. Кроме того, посетители при помощи симуляционных очков смогут понять, как выглядят изображения при глаукоме и других патологиях зрения.

По данным ВОЗ, более 2,2 миллиарда человек в мире страдают нарушениями зрения. В Казахстане их около 160 тысяч.

Выставка продлится до конца мая. Вход свободный.

Организатор выставки – компания Canon при поддержке креативного хаба ÓzgeEpic.

#выставка #искусство

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