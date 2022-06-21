Исполнительный секретарь «AMANAT» провел прием граждан

Исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов провел прием граждан в Республиканской общественной приемной партии. Он рассмотрел обращения как в офлайн, так и в онлайн формате с различных регионов. Жители поднимали вопросы как частного, так и системного характера, решение которых требует внесения изменений в законодательство.

Так, жительница села Егиндыколь Акмолинской области Светлана Гурбанова рассказала о проблемах с водоснабжением.

«Проблема с водой существовала практически всегда. Нет ни скважин, ни колодцев, одна надежда только на Нуринский канал. Ситуация не просто плачевная, район находится на грани исчезновения, люди собираются уезжать, а без воды какая жизнь? Своего пика проблема достигла в прошлом году, когда мы целое лето были без воды. 1-2 раза в неделю нам организовывают доставку воды, на один дом примерно 200-250 литров. Но элементарно, не у всех ведь есть цистерны, чтобы длительное время хранить воду», – сказала она.

В ответ председатель Комитета по водным ресурсам Министерства экологии Нурлан Алдамжаров сообщил, что уже в этом году будет разработана проектно-сметная документация, а к ремонту Нуринского группового водопровода планируется приступить в 2023 году. К слову, с аналогичным вопросом в партию обратился житель села Онды Мангистауской области Басшы Кубентаев.

Жительница села Подстепное Западно-Казахстанской области Баян Тулеутаева рассказала, что в их селе дети вынуждены учиться в три смены.

«Наше село расположено в 12 км от Уральска. Численность населения достигла 15 тысяч человек. И с каждым годом первоклассников все больше. Проектно-сметная документация для новой школы уже готова, мы просим максимально ускорить строительство», – сказала она.

В свою очередь Айымгуль Ахметова из города Костанай считает необходимым приравнять воспитателей, занятых в системе здравоохранения, но не являющихся медицинскими работниками, к педагогам. Данная мера позволит повысить размер оплаты труда в этой сфере.

Президент Единой Казахстанской ассоциации стоматологов Назым Бектурганова предложила разработать государственную программу по проведению профилактических стоматологических услуг для детей и беременных женщин.

Жительница Кокшетау Фарида Кушенова попросила включить в ипотечную программу «Бақытты отбасы» категорию детей-сирот, которые в настоящее время не могут получать подобные займы. В ответ председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Тимур Карагойшин отметил, что подобные изменения утверждаются постановлением Правительства, проект на стадии согласования в государственных органах.

Предприниматель из города Павлодар Виктор Пряхин обратил внимание на существующую неразбериху при введении в эксплуатацию различных зданий.

«При сдаче любого объекта в эксплуатацию орган соцзащиты согласовывает декларацию о соответствии в части обеспечения доступа для маломобильных групп населения. Однако нет четкого алгоритма и сроков согласования этой декларации. Мы просим включить эту функцию в реестр государственных услуг и разработать стандарт», – предложил он.

Экоактивист из Алматы Сергей Снегирев предложил запустить проект по общественному контролю за реализацией норм закона об ответственном обращении с животными.

По каждому обращению Исполнительный секретарь партии дал конкретные поручения. Большую часть вопросов Асхат Оралов взял на личный контроль.

«На XXI Съезде «AMANAT» Президент Касым-Жомарт Токаев говорил, что следует активизировать деятельность общественных приемных. И в рамках реализации концепции «Слышащего государства» именно партия становится тем мостом между властью и гражданами. В поисках справедливости они идут к нам. И ни одно обращение не останется без внимания», – подчеркнул Исполнительный секретарь.

Стоит отметить, только с начала года в общественные приемные партии «AMANAT» обратилось более 65 тысяч человек. В основном жителей волнуют вопросы социального обеспечения – 30%, жилищно-коммунального хозяйства – 16% и обеспечения жильем и выделения земельных участков – 11%. Руководителями государственных органов и депутатами разных уровней проведено свыше 13 тысяч приемов, в ходе которых было принято 36 тысяч человек.

По линии проекта «Мобильные общественные приемные» за 4 месяца партийцы посетили 578 сельских населенных пунктов по всей стране, где было принято порядка 5 тысяч человек.