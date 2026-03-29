На юге Италии полиция обнаружила в жилом доме подпольный серпентарий, обитателей которого использовали в своих целях мошенники. Выйти на след его хозяина не удалось, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Анаконды, удавы и кайманы были обнаружены в подвале одного из домов в городе Бари на юге Италии. Полиция, проводившая рейд в жилом квартале и обнаружившая потайную «комнату рептилий», сообщила, что экзотические и опасные пресмыкающиеся используются местными мошенниками для запугивания своих жертв.

В результате операции были обнаружены две зеленые анаконды длиной около 5 метров и весом около 60 килограммов и очковый кайман размером более 1,5 метра.

«Очковый кайман является диким хищником с чрезвычайно мощными челюстями и потенциально агрессивным поведением" и представляет собой «реальную угрозу общественной безопасности», – говорится в заявлении полиции.

Полиция также изъяла желтую анаконду, боливийскую анаконду, четырех бирманских питонов длиной около 3 метров каждый и четырех обыкновенных удавов.

Рептилий держал «человек с многочисленными судимостями, которого в настоящее время невозможно отследить», говорится в заявлении.