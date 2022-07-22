Общество Испытано на себе: туристический маршрут для всей семьи 22 июля 2022 г. 3:45 Инеш Бержанова Маршрут для всей семьи В этом году, наконец, и мы решили увидеть своими глазами так полюбившиеся туристам красоты Южного Казахстана. Нам довелось пройти по туннелям непредсказуемого Чарына и посмотреть на вечных еловых пленниц озера Каинды. Очарование Баянаульских гор Отпуск-2022, в отличие от предыдущего, мы практически не планировали. Да и погода, словно почуяв наше желание выехать за пределы родной области, зачастила дождями. Впрочем, выждав несколько дней, мы все же отправились в дальнее путешествие. Смешно говорить, но по дороге в Алматы заехали в… Баянаульский национальный парк. Смешно, потому что поехали через Экибастуз. В общем, хотели на юг, а уехали, можно сказать, на север. Сделали небольшой по казахстанским меркам крюк. Но это, как говорится, того стоило! Конечно, о Баянауле я слышала, и не раз, да и картинки с этого парка на баннерах, можно сказать, везде и повсюду. Но то, что видишь своими глазами, конечно же, не сравнится ни с фотографией, ни с рассказом. Знаете, первые минуты пребывания на этой земле было такое ощущение, будто бы оказался на другой планете или, по меньшей мере, в другой стране. А ведь это всего в нескольких часах езды от Нур-Султана! Думалось, что мы увидим нечто похожее на Бурабай. Но оказалось, тут все иначе. Баянаульский низкогорный массив наполнен причудливыми каменистыми формами, напоминающими то бабу-ягу, то лошадку, то мышь. Детям, конечно, раздолье! Младший из нашего «экипажа» еле дождался, когда же мы остановим авто, чтобы взобраться на камни, побегать и спрятаться от сестры. Даже мяч вытащил, но тут же, охваченный желанием рассмотреть все чудо-фигуры поближе, про него забыл. Что же касается озера Жасыбай, наиболее популярного среди туристов, то оно на момент нашего приезда пока еще только готовилось к очередному сезону. Но его почти безлюдные берега тем, наверное, и были прекрасны. Виды на гладкую и спокойную поверхность воды действовали успокаивающе. Уже не хотелось ни в Алматы, ни в Каинды. Подумалось, ну чем здесь хуже? Но с самодисциплиной у нас всегда было все в порядке. Раз запланировали, значит надо ехать. Напоследок прокатились по знаменитому серпантину и, пообещав незримой хозяйке здешних красот – прекрасной Баян-сулу – обязательно вновь вернуться, выехали в сторону Караганды. И вот именно этот участок дороги мне показался самым сложным. Ехали почти ночью, луны на небосводе не было – и потому пробирались на незнакомой трассе что называется ползком. Самое страшное, что на дороге то и дело встречались домашние животные. Встанут посреди дороги – и все тут! Пару раз мы чуть было с ними не столкнулись, благо дорожное полотно, а точнее его состояние здесь (уж и не думала, что буду такое писать), не позволяло нам разогнаться. К слову, о дорогах. Надо отметить, что идеальных участков на всем протяжении нашего пути, а это порядка 4 тыс. км, было не так уж много. Не отрицаю, ремонт идет, но уж как-то все это дело затянулось. Больше всего «разворочен» участок от Караганды до Балхаша. Постоянные съезды, объезды, пыль и вконец разбивающие подвеску ухабы. При этом поток автомобилей и в ту, и в другую сторону весьма активный. Туалеты – отдельная тема для разговора. Потому что их, несмотря на затрачиваемые средства на развитие отечественного туризма, в Казахстане по-прежнему нет. Точнее они есть, но превалирующее большинство просто в ужасном состоянии. Вблизи больших населенных пунктов своими уборными радуют крупные автозаправки. А вот в степи их по пальцам можно пересчитать, да и состояние этих туалетов, как уже говорила, может повергнуть какого-нибудь заезжего иностранца в шок. Экстрим на озере Каинды Солнечный Алматы встречал нас дождем. Но мы не обиделись: в уже полюбившемся мегаполисе есть масса мест, где можно забыть о времени и непогоде. Впрочем, нам повезло: когда мы отправились в сторону озера Каинды, выдался солнечный теплый день. Как выяснилось потом, единственный в череде дождливых будней. Чтобы добраться до озера, надо поехать в поселок Саты. Дорога к нему – ровный асфальт. Да и пейзажи вокруг очень радуют глаз: перевалы, ущелья, луга с то и дело маячащими на горизонте заснеженными вершинами гор. А потом мы увидели маковые поля с кружащими беркутами повсюду. Виды для нас, северян, просто завораживающие. Даже поселки в этих местах словно срисованные с картин, главным атрибутом которых можно назвать бессменную тройку – пастух на коне и его верный пес. Расположившись в одном из гостевых домов, благо приехали в воскресенье и основная масса туристов уже разъезжалась, стали присматривать транспорт, который доставит до Каинды. Дорога там непроходимая, и потому большим спросом пользуются уже давно отслужившие свое автомобили УАЗ. Мчать с ветерком на такой вот дребезжащей старине, то и дело подпрыгивая до потолка, детям, конечно, понравилось. Однако за столь экзотический «аттракцион» нам пришлось выложить сумму в 15 тыс. тенге. Хотя и на этом траты на озеро Каинды не закончились. Сначала оплатили сбор за въезд на территорию национального парка, а потом снова за такси. Дело в том, что таксисты Саты довозят только до шлагбаума, за которым «хозяйничают» уже другие водилы. На точно таких же уазиках они услужливо доставляют клиентов в гору. Но даже поднявшись по ней, мы не увидели столь долгожданной картины. Нам еще предстоял спуск по лесной каменистой тропе. В целях экономии бюджета на лошадей посадили только детей, сами едва поспевали за ними, то и дело клятвенно обещая себе по приезде начать заниматься спортом. Чудо-озеро действительно оказалось великолепным. Но многолюдность на небольшом пятачке, где можно поближе подойти к воде, ну очень напрягала. Да и лошади, дышащие в спину, торжественности моменту не придавали. Кстати, на той тропе, где кони везли наших маленьких наездников, был установлен знак, запрещающий на данном участке использование лошадей в качестве транспорта. Но, подумали мы, раз уж наездников слишком много, значит и руководство в курсе, что знаки тут служат лишь украшающим атрибутом. После хорошей встряски на обратном пути в том самом уазике до Саты пылу у нас не поубавилось. И мы сразу отправились по направлению к Кольсайским озерам. Находятся они значительно ближе к поселку, да и дорога туда – идеальна. Здесь было все: и облагороженный подъезд к смотровой площадке, и торговая зона, и кухня, и места для отдыха – в общем, полный комплект. Но, устав с дороги, мы не рискнули отправиться вверх ко второму и третьему из Кольсайских озер. Ограничились первым, тем более что и оно поистине было прекрасным. Порадовало, что на смотровых площадках много скамеек, есть дорога, ведущая к озеру. Правда, по ней тоже ездит такси, но уже не на такой бешенной скорости и не с таким отчаянным водителем за рулем, как в каиндинских местах. А на обратном пути мы остановились у бегущей горной реки. Таких на просторах Сарыарки не встретить. А эта прям рвется, бушует, просится вниз, туда, где ее уже ждут другие, не менее темпераментные «сестренки», чтобы потом вместе бурным потоком бежать до широкой и величавой реки Чарын. Чарынскими тропами Попасть на Чарынский каньон мы хотели еще три года тому назад. Тогда специально для этого всей семьей приехали в Алматы. Но нас подвели самонадеянность и… отсутствие Интернета. В общем, мы посчитали, что разберемся на месте, а в крайнем случае почитаем, где повернуть и куда. Но, проехав главный поворот, уехали далеко за пределы каньона. Еще и додумались выехать с полупустым баком (да, безответственность зашкаливает). В итоге, когда увидели, что бензин обещает вот-вот закончиться, а Интернет никак не откликается на наши призывы о помощи, решили все-таки развернуться. Попытки номер два в том году уже не было. И вот в этот раз, предварительно начитавшись информации о том, куда, когда, где и как, двинулись в путь. Но уточню, что мы ехали на Чарын со стороны поселка Саты, и потому пропустить нужный нам поворот было практически невозможно. Приятно удивило, что дорога и за поворотом с основной трассы тоже была приличная. А на подъезде порадовали места для парковок, современные туалеты и установленные билборды с картами, а также с исчерпывающей информацией о том, как вести себя при ЧС. Возле последних, правда, никто и не думал останавливаться. А ведь трагедии здесь случались не раз. Помнится, в прошлом году одна из экскурсий в этих местах закончилась гибелью учителя и ученицы гимназии Алматы. Одну из пострадавших девочек нашли только на следующие сутки после случившегося. Школьница выжила, но можно представить, что ей пришлось пережить. …Спустившись в Долину замков, мы прошли по тропе длиною в два километра. По изгибам каньона было понятно, что здесь протекала река. И то, как вода отточила тут камень, конечно же, не сравнится с работами мастеров всех времен и народов. Местами пугают отвесные скалы, готовые в любой миг упасть на протоптанную тропу. А в одном месте, вероятно, так и произошло: два гигантских камня, столкнувшись друг с другом, образовали небольшой туннель, где едва может проехать небольшой автомобиль. Тут, кстати, тоже имеется свое такси. Но мы умышленно не стали его брать, чтобы пройти по всему каньону и насладиться красотами Долины замков. На обратном пути, правда, дети все-таки настояли, и возвращались мы уже с ветерком. Что понравилось больше всего? Простор, свобода движений, тишина и невероятное спокойствие. Признаюсь, на Каинды такого не было. А тут нам повезло. Был понедельник, да и приехали мы, можно сказать, ранним утром. Также отмечу, что за каньоном следят: нет мусора, ухожены места для отдыха. А возле самой реки, это в конце пути, есть человек, который бдит за порядком, и в случае чего должен сообщать наверх о ситуации. Правда, рация у него в тот момент (а может быть, и всегда?) не работала, и созвониться с такси, например, по нашей просьбе он не смог. Пришлось ждать в неведении, приедет ли за нами чудо-УАЗ или его водитель все же уйдет на обед. Поднявшись наверх, мы решили посмотреть на каньон еще и с верхних площадок. Но погода вдруг резко изменилась. Едва успев на первую смотровую, мы поспешили назад. Поднялась пыльная буря, и над самим каньоном нависли грозовые облака. Впрочем, отдельных туристов это совсем не испугало. Многие, пренебрегая правилами безопасного поведения на объекте, продолжали спускаться вниз, идти вглубь каньона. Большинство, кстати, здесь ради удачных селфи подходит вплотную к обрывам, оставляя далеко позади таблички с запрещающими знаками. ...Пробыв в Алматы еще пару дней, мы выехали домой. Но какая поездка на юг без остановки на Балхаше? Сезон к тому времени даже еще не открылся, и потому людей возле озера было пока немного. Однако домики наполовину были уже заселены, а в самом Балхаше купались немногочисленные храбрецы. Мужская половина нашей «команды» тоже не преминула окунуться в воды величавого озера. Вода, как они заверяли, совсем не холодная. А главное – такая мягкая! Остаться бы здесь еще на пару дней... Но отпуск стремительно подходил к концу, и мы снова двинулись в путь. Уставшие и довольные, возвращались домой по все той же бесконечно ремонтируемой дороге. Может быть, в следующий раз портящих настроение пассажирам и подвеску автомобилям участков будет уже поменьше?.. P. S. Расходы на бензин – 55 000 тенге (на этот раз поехали на малолитражной легковушке); расходы на жилье – 80 000 тенге (дороже всего обошлась квартира в Алматы в ночь с субботы на воскресенье); питание на двоих взрослых и двоих детей – около 70 000 тенге (по возможности готовили сами). Пред. След. Пред. След.