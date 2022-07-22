Испытано на себе: туристический маршрут для всей семьи

Маршрут для всей семьи

В этом году, наконец, и мы решили увидеть своими глазами так полюбившиеся туристам красоты Южного Казахстана. Нам довелось пройти по туннелям непредсказуемого Чарына и посмотреть на вечных еловых пленниц озера Каинды.

Очарование Баянаульских гор

Отпуск-2022, в отличие от предыдущего, мы практически не планировали. Да и погода, словно почуяв наше желание выехать за пределы родной области, зачастила дождями. Впрочем, выждав несколько дней, мы все же отправились в дальнее путешествие.

Смешно говорить, но по дороге в Алматы заехали в… Баянаульский национальный парк. Смешно, потому что поехали через Экибастуз. В общем, хотели на юг, а уехали, можно сказать, на север. Сделали небольшой по казахстанским меркам крюк. Но это, как говорится, того стоило!

Конечно, о Баянауле я слышала, и не раз, да и картинки с этого парка на баннерах, можно сказать, везде и повсюду. Но то, что видишь своими глазами, конечно же, не сравнится ни с фотографией, ни с рассказом.

Знаете, первые минуты пребывания на этой земле было такое ощущение, будто бы оказался на другой планете или, по меньшей мере, в другой стране. А ведь это всего в нескольких часах езды от Нур-Султана!

Думалось, что мы увидим неч­то похожее на Бурабай. Но оказалось, тут все иначе. Баян­аульский низкогорный массив наполнен причудливыми каменистыми формами, напоминающими то бабу-ягу, то лошадку, то мышь. Детям, конечно, раздолье! Младший из нашего «экипажа» еле дождался, когда же мы остановим авто, чтобы взобраться на камни, побегать и спрятаться от сестры. Даже мяч вытащил, но тут же, охваченный желанием рассмотреть все чудо-фигуры поближе, про него забыл.

Что же касается озера Жасыбай, наиболее популярного среди туристов, то оно на момент нашего приезда пока еще только готовилось к очередному сезону. Но его почти безлюдные берега тем, наверное, и были прекрасны. Виды на гладкую и спокойную поверхность воды действовали успокаивающе. Уже не хотелось ни в Алматы, ни в Каинды. Поду­малось, ну чем здесь хуже? Но с самодисциплиной у нас всегда было все в порядке. Раз запланировали, значит надо ехать.

Напоследок прокатились по знаменитому серпантину и, пообещав незримой хозяйке здешних красот – прекрасной Баян-сулу – обязательно вновь вернуться, выехали в сторону Караганды. И вот именно этот участок дороги мне показался самым сложным.

Ехали почти ночью, луны на небосводе не было – и потому пробирались на незнакомой трассе что называется ползком. Самое страшное, что на дороге то и дело встречались домашние животные. Встанут посреди дороги – и все тут! Пару раз мы чуть было с ними не столкнулись, благо дорожное полотно, а точнее его состояние здесь (уж и не думала, что буду такое писать), не позволяло нам разогнаться.

К слову, о дорогах. Надо отметить, что идеальных участков на всем протяжении нашего пути, а это порядка 4 тыс. км, было не так уж много. Не отрицаю, ремонт идет, но уж как-то все это дело затянулось. Больше всего «разворочен» участок от Караганды до Балхаша. Постоянные съезды, объезды, пыль и вконец разбивающие подвеску ухабы. При этом поток автомобилей и в ту, и в другую сторону весьма активный.

Туалеты – отдельная тема для разговора. Потому что их, несмот­ря на затрачиваемые средства на развитие отечественного туризма, в Казахстане по-прежнему нет. Точнее они есть, но превалирующее большинство просто в ужасном состоянии. Вблизи больших населенных пунктов своими уборными радуют крупные автозаправки. А вот в степи их по пальцам можно пересчитать, да и состояние этих туалетов, как уже говорила, может повергнуть какого-нибудь заезжего иностранца в шок.

Экстрим на озере Каинды

Солнечный Алматы встречал нас дождем. Но мы не обиделись: в уже полюбившемся мегаполисе есть масса мест, где можно забыть о времени и непогоде. Впрочем, нам повезло: когда мы отправились в сторону озера Каинды, выдался солнечный теплый день. Как выяснилось потом, единственный в череде дождливых будней.

Чтобы добраться до озера, надо поехать в поселок Саты. Дорога к нему – ровный асфальт. Да и пейзажи вокруг очень радуют глаз: перевалы, ущелья, луга с то и дело маячащими на горизонте заснеженными вершинами гор. А потом мы увидели маковые поля с кружащими беркутами повсюду. Виды для нас, северян, просто завораживающие. Даже поселки в этих местах словно срисованные с картин, главным атрибутом которых можно назвать бессменную тройку – пастух на коне и его верный пес.

Расположившись в одном из гостевых домов, благо приехали в воскресенье и основная масса туристов уже разъезжалась, стали присматривать транспорт, который доставит до Каинды. Дорога там непроходимая, и потому большим спросом пользуются уже давно отслужившие свое автомобили УАЗ.

Мчать с ветерком на такой вот дребезжащей старине, то и дело подпрыгивая до потолка, детям, конечно, понравилось. Однако за столь экзотический «аттракцион» нам пришлось выложить сумму в 15 тыс. тенге. Хотя и на этом траты на озеро Каинды не закончились. Сначала оплатили сбор за въезд на территорию национального парка, а потом снова за такси. Дело в том, что таксисты Саты довозят только до шлагбаума, за которым «хозяйничают» уже другие водилы. На точно таких же уазиках они услужливо доставляют клиентов в гору. Но даже поднявшись по ней, мы не увидели столь долгожданной картины. Нам еще предстоял спуск по лесной каменистой тропе. В целях экономии бюджета на лошадей посадили только детей, сами едва поспевали за ними, то и дело клятвенно обещая себе по приезде начать заниматься спортом.

Чудо-озеро действительно оказалось великолепным. Но многолюдность на небольшом пятачке, где можно поближе подойти к воде, ну очень напрягала. Да и лошади, дышащие в спину, торжественности моменту не придавали. Кстати, на той тропе, где кони везли наших маленьких наездников, был установлен знак, запрещающий на данном участке использование лошадей в качестве транспорта. Но, подумали мы, раз уж наездников слишком много, значит и руководство в курсе, что знаки тут служат лишь украшающим атрибутом.

После хорошей встряски на обратном пути в том самом уазике до Саты пылу у нас не поубавилось. И мы сразу отправились по направлению к Кольсайским озерам. Находятся они значительно ближе к поселку, да и дорога туда – идеальна.

Здесь было все: и облагороженный подъезд к смотровой площадке, и торговая зона, и кухня, и места для отдыха – в общем, полный комплект. Но, устав с дороги, мы не рискнули отправиться вверх ко второму и третьему из Кольсайских озер. Ограничились первым, тем более что и оно поистине было прекрасным. Порадовало, что на смотровых площадках много скамеек, есть дорога, ведущая к озеру. Правда, по ней тоже ездит такси, но уже не на такой бешенной скорости и не с таким отчаянным водителем за рулем, как в каиндинских местах.

А на обратном пути мы остановились у бегущей горной реки. Таких на просторах Сарыарки не встретить. А эта прям рвется, бушует, просится вниз, туда, где ее уже ждут другие, не менее темпераментные «сестренки», чтобы потом вместе бурным потоком бежать до широкой и величавой реки Чарын.

Чарынскими тропами

Попасть на Чарынский каньон мы хотели еще три года тому назад. Тогда специально для этого всей семьей приехали в Алматы. Но нас подвели самонадеянность и… отсутствие Интернета. В общем, мы посчитали, что разберемся на месте, а в крайнем случае почитаем, где повернуть и куда. Но, проехав главный поворот, уехали далеко за пределы каньона. Еще и додумались выехать с полупустым баком (да, безответственность зашкаливает). В итоге, когда увидели, что бензин обещает вот-вот закончиться, а Интернет никак не откликается на наши призывы о помощи, решили все-таки развернуться. Попытки номер два в том году уже не было.

И вот в этот раз, предварительно начитавшись информации о том, куда, когда, где и как, двинулись в путь. Но уточню, что мы ехали на Чарын со стороны поселка Саты, и потому пропустить нужный нам поворот было практически невозможно. Приятно удивило, что дорога и за поворотом с основной трассы тоже была приличная. А на подъезде порадовали места для парковок, современные туалеты и установленные билборды с картами, а также с исчерпывающей информацией о том, как вести себя при ЧС. Возле последних, правда, никто и не думал останавливаться. А ведь трагедии здесь случались не раз. Помнится, в прошлом году одна из экскурсий в этих местах закончилась гибелью учителя и ученицы гимназии Алматы. Одну из пострадавших девочек нашли только на следующие сутки пос­ле случившегося. Школьница выжила, но можно представить, что ей пришлось пережить.

…Спустившись в Долину зам­ков, мы прошли по тропе длиною в два километра. По изгибам каньона было понятно, что здесь протекала река. И то, как вода отточила тут камень, конечно же, не сравнится с работами мастеров всех времен и народов.

Местами пугают отвесные скалы, готовые в любой миг упасть на протоптанную тропу. А в одном месте, вероятно, так и произошло: два гигантских камня, столкнувшись друг с другом, образовали небольшой туннель, где едва может проехать небольшой автомобиль.

Тут, кстати, тоже имеется свое такси. Но мы умышленно не стали его брать, чтобы пройти по всему каньону и насладиться красотами Долины замков. На обратном пути, правда, дети все-таки настояли, и возвращались мы уже с ветерком.

Что понравилось больше всего? Простор, свобода движений, тишина и невероятное спокойствие. Признаюсь, на Каинды такого не было. А тут нам повезло. Был понедельник, да и приехали мы, можно сказать, ранним утром.

Также отмечу, что за каньоном следят: нет мусора, ухожены места для отдыха. А возле самой реки, это в конце пути, есть человек, который бдит за порядком, и в случае чего должен сообщать наверх о ситуации. Правда, рация у него в тот момент (а может быть, и всегда?) не работала, и созвониться с такси, например, по нашей просьбе он не смог. Пришлось ждать в неведении, приедет ли за нами чудо-УАЗ или его водитель все же уйдет на обед.

Поднявшись наверх, мы решили посмотреть на каньон еще и с верхних площадок. Но погода вдруг резко изменилась. Едва успев на первую смотровую, мы поспешили назад. Поднялась пыльная буря, и над самим каньоном нависли грозовые облака. Впрочем, отдельных туристов это совсем не испугало. Многие, пренебрегая правилами безопас­ного поведения на объекте, продолжали спускаться вниз, идти вглубь каньона. Большинство, кстати, здесь ради удачных селфи подходит вплотную к обрывам, оставляя далеко позади таблички с запрещающими знаками.

...Пробыв в Алматы еще пару дней, мы выехали домой. Но какая поездка на юг без остановки на Балхаше? Сезон к тому времени даже еще не открылся, и потому людей возле озера было пока немного. Однако домики наполовину были уже заселены, а в самом Балхаше купались немногочисленные храбрецы.

Мужская половина нашей «коман­ды» тоже не преминула окунуться в воды величавого озера. Вода, как они заверяли, совсем не холодная. А главное – такая мягкая! Остаться бы здесь еще на пару дней... Но отпуск стремительно подходил к концу, и мы снова двинулись в путь.

Уставшие и довольные, возвращались домой по все той же бесконечно ремонтируемой дороге. Может быть, в следующий раз портящих настроение пассажирам и подвеску автомобилям участков будет уже поменьше?..

P. S. Расходы на бензин – 55 000 тенге (на этот раз поехали на малолитражной легковушке); расходы на жилье – 80 000 тенге (дороже всего обошлась квартира в Алматы в ночь с субботы на воскресенье); питание на двоих взрослых и двоих детей – около 70 000 тенге (по возможности готовили сами).