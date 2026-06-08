Посевную кампанию успешно завершили в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации поручений Главы государства по укреплению продовольственной безопасности и развитию агропромышленного комплекса в Казахстане завершена посевная кампания 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Своевременному проведению кампании способствовал комплекс мер господдержки, реализованных правительством. Особое внимание уделено обеспечению аграриев необходимыми материально-техническими ресурсами, диверсификации структуры посевных площадей, внедрению водосберегающих технологий, обновлению сельскохозяйственной техники и расширению доступа сельхозтоваропроизводителей к льготному финансированию.

Принятые меры позволили обеспечить устойчивое проведение полевых работ и создать дополнительные условия для повышения эффективности аграрного производства.

Раннее финансирование аграриев и эффективные механизмы поддержки

Общая посевная площадь в Казахстане в текущем сезоне составила 23,8 млн га, что на 180 тыс. га превышает показатель прошлого года. Началу массового сева во всех регионах предшествовал комплекс обязательных агротехнических работ по подготовке почвы: закрытие влаги, предпосевная обработка и весенняя вспашка.

В разрезе сельскохозяйственных культур структура проведенных посевных работ выглядит следующим образом:

зерновые культуры – 14,6 млн га;

масличные культуры – 4,2 млн га;

кормовые культуры – 1,2 млн га;

хлопчатник – 166 тыс. га;

овощные культуры – 120 тыс. га;

картофель – 126 тыс. га;

бахчевые культуры – 84 тыс. га;

сахарная свекла – 22 тыс. га.

В соответствии с поручением Главы государства, данным на Форуме работников сельского хозяйства, Правительством внедрено раннее финансирование кампаний. Данный механизм позволяет аграриям заблаговременно привлекать необходимые финансовые ресурсы, своевременно приобретать семена, удобрения, средства защиты растений и технику по наиболее выгодным ценам, а также качественно готовиться к проведению полевых работ. В результате снижается зависимость сельхозпроизводителей от сезонного роста цен и обеспечивается проведение посевной кампании в оптимальные агротехнические сроки.

Для ВПР 2026 года прием заявок стартовал беспрецедентно рано – в октябре 2025 года. Всего в 2026 году на льготное финансирование весенне-полевых и уборочных работ под 5% годовых планируется направить 750 млрд тенге. На сегодняшний день уже профинансировано порядка 4,8 тыс. сельхозтоваропроизводителей на сумму 573 млрд тенге с охватом более 6,8 млн гектаров.

Для фермеров с недостаточной залоговой базой ключевым подспорьем стало введение программы государственного гарантирования в размере 85% от суммы займа на ВПР. В 2025 году в рамках этого инструмента было выдано 1633 гарантии на сумму кредитования 283 млрд тенге. В 2026 году из республиканского бюджета было предусмотрено 16 млрд тенге: в рамках кампании выдано 1733 гарантии под кредиты объемом 273 млрд тенге.

Доведение средств до аграриев теперь осуществляется через максимально широкую сеть операторов:

Аграрную кредитную корпорацию (АКК);

банки второго уровня (БВУ);

микрофинансовые организации (МФО);

региональные инвестиционные центры (РИЦ), кредитные товарищества (КТ);

социально-предпринимательские корпорации (СПК).

Ход весенне-полевых работ в регионах

Основными зерносеющими регионами Казахстана традиционно являются Акмолинская, Северо-Казахстанская и Костанайская области. Именно от результатов посевных работ в этих регионах во многом зависит продовольственная безопасность страны, поэтому им всегда уделяется повышенное внимание.

Так, в СКО посевная площадь составила 4,3 млн га. В рамках диверсификации структуры посевов площадь зерновых оптимизирована до 2,9 млн га, из них пшеница – 1,9 млн га. При этом акцент сделан на высокомаржинальные культуры: площади масличных второй год подряд достигли 1 млн га. Кормовые культуры заняли 405 тыс. га, картофель – 8,6 тыс. га, овощи – 1,4 тыс. га.

Параллельно в регионе активно обновляется парк сельхозтехники. В текущем году этот показатель планируется довести до 8,5%. Намечен закуп 3,5 тыс. единиц техники на 90 млрд тенге, из которых 770 единиц на сумму 29,9 млрд тенге уже приобретено.

В Акмолинской области посевная площадь составила 5,6 млн га. В рамках диверсификации зерновые и зернобобовые сокращены на 184,6 тыс. га — до 4,5 млн га. За счет этого расширены более рентабельные направления: масличные доведены до 715 тыс. га с ростом на 220 тыс. га, кормовые — до 370,7 тыс. га с ростом на 34,1 тыс. га. Картофель и овощи размещены на 8,6 тыс. га и 1,5 тыс. га соответственно.

Наряду с полевыми работами регион демонстрирует высокий логистический и индустриальный потенциал. С начала года с хлебоприемных предприятий области на экспорт отправлено 1,9 млн тонн зерна.

Важным шагом в развитии переработки станет строительство в Аршалынском районе крупного завода по глубокой переработке зерна мощностью до 3 млн тонн сырья в год. Планируется производство глутамата натрия, лизина и др. Проект реализуется совместно с Dalian Hesheng Holdings Group Co., Ltd.. Период реализации намечен на 2026–2028 годы, а объем инвестиций составит 900 млрд тенге, что позволит создать до 1 тыс. рабочих мест на первом этапе и до 3 тыс. – при полной комплектации.

Также в регионе ведется активная модернизация сельхозтехники. В текущем году уровень обновления планируется довести до 8,5% против 7% в 2025 году. Всего за январь–май аграрии региона уже приобрели 789 единиц техники на 38,4 млрд тенге.

В Костанайской области площадь ярового сева на текущий сезон была запланирована в объеме 5,2 млн га. В рамках диверсификации структуры за счет снижения доли пшеницы увеличены площади масличных до 887 тыс. га, зернобобовых до 212,3 тыс. га, картофеля до 7,5 тыс. га и однолетних трав до 107 тыс. га. Для проведения кампании использовано 514,2 тыс. тонн кондиционных семян 1–3 классов, было выделено 73,3 тыс. тонн льготного дизельного топлива по цене не более 281 тенге за литр.

При этом область сохраняет лидерство по переработке зерна в муку, занимая первое место в республике с долей 30%. В регионе функционирует 35 мельничных комплексов общей мощностью до 2 млн тонн в год. В 2024–2025 годах в сфере переработки зерна введены в эксплуатацию 4 инвестиционных проекта на сумму 9,3 млрд тенге. На 2027–2028 годы запланировано строительство завода глубокой переработки пшеницы ТОО «Qostanai Grain Industry» мощностью 415 тыс. тонн в год, а также комплекса ТОО «Tobol center KZ».

Диверсификация посевных площадей и водосбережение

В соответствии с поручениями Президента приоритет в посевную кампанию этого года отдан высокорентабельным и стратегически важным культурам. В результате площадь масличных культур превысит 4 млн га при расширении на 74 тыс. га, а под кормовые культуры отведено более 3,3 млн га, что демонстрирует рост на 237 тыс. га.

Вместе с тем продолжается поэтапная оптимизация структуры посевов. Пшеница сокращена до 12,1 млн га, что на 125 тыс. га меньше прошлогоднего уровня. Корректировка в сторону снижения площадей затронула и посевы кукурузы.

Особое внимание уделено южным регионам страны, где проведена системная оптимизация площадей влагоемких культур. Структура посевов была утверждена с учетом лимитов водопользования и фактического водного баланса:

площадь риса по республике сокращена на 20,6 тыс. га;

в хлопководстве усилен переход к водосберегающим технологиям: за счет сокращения традиционных методов полива на 12 тыс. га площади хлопчатника под капельным орошением увеличены на 29,8 тыс. га.

Обеспечение льготным дизельным топливом

Министерством энергетики на посевную кампанию, с учетом производственных мощностей отечественных нефтеперерабатывающих заводов, выделено 402,3 тыс. тонн дизельного топлива.

Правительством приняты меры по сдерживанию стоимости ГСМ для фермеров: с учетом операторских затрат конечная цена льготного дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей зафиксирована на уровне 281 тенге за литр. Это на 15% ниже среднерыночной стоимости на заправочных станциях страны, где розничная цена составляет 330 тенге за литр.

В рамках утвержденного графика отгрузки при общем плане 402,3 тыс. тонн, аграрии уже заключили договоры и оплатили 324,8 тыс. тонн, что составляет 81% от общего плана. Фактически отгружено и доставлено в регионы 300,9 тыс. тонн, или 75% от всего объема удешевленного топлива.

Модернизация машинно-тракторного парка и механизмы господдержки

Высокая производительность в оптимальные агротехнические сроки обеспечена технической готовностью машинно-тракторного парка. В распоряжении сельхозформирований находилось 133,9 тыс. тракторов, порядка 5,6 тыс. единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 71,4 тыс. сеялок и 188,5 тыс. почвообрабатывающих орудий. Сервисное сопровождение в полях обеспечивали 70 специализированных центров.

Благодаря государственному содействию, в предыдущий период аграрии приобрели порядка 25 тыс. единиц современной техники, что позволило довести ежегодное обновление парка до 6,5% и снизить уровень изношенности машин до 70%. На текущий сезон Глава государства поставил перед Министерством сельского хозяйства задачу ускорить модернизацию парка, для чего Правительство задействовало комплекс взаимосвязанных программ поддержки, ориентированных на развитие отечественного машиностроения.

Одним из таких механизмов является программа льготного лизинга сельхозтехники, которая пользуется высоким спросом у фермеров. С учетом поручений Главы государства объемы финансового наполнения данной программы были существенно увеличены. Если в прошлом периоде на лизинг техники отечественного производства из бюджета было выделено 250 млрд тенге, то в текущем году планируется направить не менее 300 млрд тенге.

Эти меры позволили обеспечить аграриев высокопроизводительной техникой для проведения сева в оптимальные сроки и дали дополнительный импульс развитию смежных отраслей промышленности.