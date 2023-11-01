Историческим назвал Токаев визит Макрона в Астану

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Акорде состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с главой Франции Эмманюэлем Макроном, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

После церемонии встречи лидера Франции в Восточном зале состоялись переговоры глав государств в узком формате.

Касым-Жомарт Токаев тепло поприветствовал Эмманюэля Макрона.

"Уважаемый г-н президент! Мы приветствуем Ваш визит, это очень большое событие. Благодарю Вас за то, что Вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с официальным визитом. Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать Ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными", – подчеркнул Токаев.

Лидер Казахстана отметил, что Франция является нашим ключевым и надежным партнером в Европейском Союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику.

В свою очередь Эмманюэль Макрон дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией.

"Большое спасибо, г-н президент, за Ваше приглашение. Я очень рад, что смог приехать сегодня в Астану и встретиться с Вами. Благодарю Вас за организацию этого визита, который происходит в важный год для нашего двустороннего партнерства. Мы сможем продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет. Мы также сможем обсудить ключевые двусторонние вопросы. Мы являемся важными экономическими партнерами. Кроме того, хочу отметить, что мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами. Еще раз подчеркну, я очень рад встретиться сегодня с Вами и обсудить нашу совместную повестку", – сказал президент Франции.

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития казахско-французского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

По завершении главы государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

#переговоры #Токаев #визит #Макрон

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