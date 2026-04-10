Победа казахстанского мастера ушу-саньда Нурсултана Турсынкулова стала главным событием чемпионата мира–2025. Завоеванное золото прервало 28-летнюю паузу в истории отечественного ушу и открыло новую страницу в развитии этого вида спорта в Казахстане

Во время официальной церемонии чествования чемпион мира выразил благодарность болельщикам за поддержку, отметив всестороннее развитие ушу в стране. В знак признания его выдающегося достижения Республиканская федерация вручила победителю мирового первенства ключи от автомобиля Toyota Camry, сообщает Kazpravda.kz

По словам спортсмена, такая поддержка мотивирует атлетов к новым победам, способствует популяризации ушу в Казахстане и вдохновляет молодое поколение.

- В последние годы ушу получило новый виток в своем развитии. Большую благодарность за всестороннюю поддержку нашего вида спорта выражаю президенту Федерации ушу и кунг-фу Казахстана а также вице-президенту НОК РК Гаджи Шапиевичу Гаджиеву. От себя большой рахмет за автомобиль! Надеюсь, после моего успеха чемпионов в нашей стране станет больше. Для этого создаются все необходимые условия, - подчеркнул чемпион мира.

Особо стоит отметить, что успех Турсынкулова стал отражением системной работы по развитию спорта в стране. Сегодня в Казахстане уделяется пристальное внимание поддержке спортсменов, модернизации спортивной инфраструктуры и популяризации здорового образа жизни. Министерство спорта последовательно выполняет поручения главы государства, и высокие достижения отечественных атлетов на международной арене являются наглядным подтверждением эффективности проводимой политики.

Добавим, что триумф Турсынкулова стал знаковым достижением для страны. Спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг, продемонстрировав высокий уровень мастерства, силу характера и волю к победе. В финале казахстанец встретился с представителем Египта Ахмедом Шалаби, который превосходил его по весу более чем на 40 кг. Несмотря на это, Турсынкулов проявил тактическую зрелость, скорость и умение контролировать дистанцию, что позволило ему одержать уверенную и заслуженную победу.

Историческое золото Нурсултана Турсынкулова стало символом укрепления позиций Казахстана на мировой спортивной арене и свидетельством динамичного развития спорта.