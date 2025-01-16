История – книжной строкой Статьи 16 января 2025 г. 3:30 50 Павел Ильин В Национальной библиотеке проходит книжная выставка «Шуағын төккен өрнектер», приуроченная к 90-летию Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла. фото пресс-службы МКИ РК 14 января 1935 года ведущая концертная организация страны впервые распахнула свои двери перед слушателями. Ее открытие стало важным событием в культурной и общественной жизни страны, ознаменовав начало нового этапа в истории казахского профессионального музыкального искусства. Одним из инициаторов создания филармонии был видный государственный деятель, искусствовед, академик Анатолий Луначарский, а ее первым руководителем – выдающийся композитор, народный артист КазССР Ахмет Жубанов. Имена Сыдыка Мухамеджанова, Евгения Брусиловского, Еркегали Рахмадиева, Дины Нурпеисовой, братьев Абдуллиных, посвятивших свою жизнь служению филармонии, навсегда вошли в историю отечественной музыки. По словам сотрудников Национальной библиотеки, книжная выставка призвана знакомить посетителей со славной историей Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла. В экспозиции свыше 200 изданий из фонда Нацбиблиотеки, в том числе книги, журналы, грампластинки и CD-диски. Выставка состоит из двух разделов. Первый, «Филармонияның өсу жолы», представляет вниманию гостей историческую и биографическую литературу. Второй, «Жамбыл атындағы қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы бүгіні», составлен преимущественно из музыкально-критических работ, посвященных творчеству ведущих артистов и коллективов филармонии, их профессиональным успехам и популяризации казахской культуры в зарубежных странах. #Национальная библиотека #Шуағын төккен өрнектер #книжная выставка