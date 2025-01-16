История – книжной строкой

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Павел Ильин

В Национальной библиотеке проходит книжная выставка «Шуағын төккен өрнектер», приуроченная к 90-летию Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла.

фото пресс-службы МКИ РК

14 января 1935 года ведущая концертная организация страны впервые распахнула свои двери перед слушателями. Ее открытие стало важным событием в культурной и общественной жизни страны, ознаменовав начало нового этапа в истории казахского профессионального музыкального искусства. Одним из инициаторов соз­дания филармонии был видный государственный деятель, искусствовед, академик Анатолий Луначарский, а ее первым руководителем – выдающийся композитор, народный артист КазССР Ахмет Жубанов. Имена Сыдыка Мухамеджанова, Евгения Брусиловского, Еркегали Рахмадиева, Дины Нурпеисовой, братьев Абдуллиных, посвятивших свою жизнь служению филармонии, навсегда вошли в историю отечественной музыки.

По словам сотрудников Нацио­нальной библиотеки, книжная выставка призвана знакомить посетителей со славной историей Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла. В экспозиции свыше 200 изданий из фонда Нацбиблиотеки, в том числе книги, журналы, грампластинки и CD-диски.

Выставка состоит из двух разделов. Первый, «Филармонияның өсу жолы», представляет вниманию гостей историческую и биографическую литературу. Второй, «Жамбыл атындағы қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы бүгіні», составлен преи­мущественно из музыкально-­критических работ, посвященных творчеству ведущих артистов и коллективов филармонии, их профессиональным успехам и популяризации казахской культуры в зарубежных странах.

#Национальная библиотека #Шуағын төккен өрнектер #книжная выставка

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