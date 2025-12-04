«Исцеление» за три сеанса

Насихат Оркушпаева
Бороться с псевдопсихологами и горе-коучами в Казахстане намерены на законодательном уровне

коллаж Натальи Ляликовой

Профессионал или самоучка?

На IV заседании Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев заметил, что в стране развелось множество псевдопсихологов и коучей, которые учат людей жизни и зарабатывают на этом. Многие, по словам Главы государства, доверившись им, в итоге оказались обманутыми.

Действительно, в век цифровых технологий и активного использования социальных сетей все чаще можно встретить посты и рилсы тех, кто позиционирует себя экспертом в той или иной области. В одном профиле – советы по самореализации, в другом – мнения о том, как строить или разрывать отношения с противоположным полом. Вроде бы ничего плохого в этих публикациях нет, если, конечно, не следовать рекомендациям вслепую. Но вот в чем вопрос: а есть ли у раскрученных в Сети коучей профильное образование, сертификаты, лицензии, разрешающие таким образом транслировать знания в массы?

Как правило, мало кто детально изучает биографии тех, чьи советы «впитывают», поскольку скроллят информацию в автоматическом режиме. Многие и вовсе даже не задумываются, кто перед ними – профессиональный психолог или самоучка, обладающий широкой аудиторией подписчиков.

Полагаясь на совесть

– Психолог – это специалист с профильным образованием, работающий в рамках научно обоснованных методов. Коуч – это человек, который помогает в достижении целей, но не работает с травмами, психическими расстройствами и глубинными процессами, – поясняет психолог-консультант из Алматы Айбек Сидиков. – На практике же рынок часто смешивает эти два направления. Коуч может позиционировать себя «экспертом по жизни», и не только, и работать с теми же запросами, что и психолог, но юридической ответственности при этом практически не нести. Это что-то вроде того, когда фитнес-тренер взялся лечить травмы, но ограничился фразой «я просто помогаю».

Айбек Сидиков отмечает, что проб­лема не в коучах и не в их количестве, поскольку среди них есть много сильных специалистов, а в том, что отсутствуют четкие границы компетенций и ответственности. Сегодня психологическая деятельность в Казахстане слабо регулируется, поскольку отсутствуют законодательная база для психологической помощи и единая сис­тема ее предоставления.

– Конечно, у нас имеются базовые требования к образованию, но нет единого стандарта, который определял бы, кто может работать с клиентами, в каких рамках и какую ответственность он несет. По второму образованию я психолог, учился несколько лет в университете, раньше проходил регулярные курсы повышения квалификации и супервизию. Но это не требования закона, скорее, это мой профессиональный выбор. И именно в этом кроется главная проблема: качество специалиста сегодня зависит не от системы, а от его личной ответственности. Можете представить себе врача, который лечит, опираясь только на совесть? Абсурд ведь? А в психологии такой подход – реальность, – добавляет мой собеседник.

По его словам, сегодня обязательным для практики является только наличие диплома психолога, а все остальное – дополнительные программы подготовки, профессиональная сертификация, супервизия – рекомендовано, но не является обязательным.

Отсутствие стандартов –
это риск

По данным Министерства науки и высшего образования, в стране подготовка кадров по специальностям «педагогика и психология» и «психология» осуществляет­ся в 38 вузах. В реестр образовательных программ по направлению «Психология» включены 97 программ, которые содержат в себе подготовку профессиональных психологов в различных сферах с учетом специфики и компетенции.

– Есть ассоциации и школы, которые поддерживают высокий стандарт, но на сегодня нет единых утвержденных и принятых правил, которые защищали бы клиента от неквалифицированной помощи. Давайте сравним, например, с авиационной отраслью. Пилоты обязаны проходить регулярные тесты, тренироваться на тренажерах. В психологии же действует принцип «хочешь – учись, не хочешь – не учись». Я бы сказал так: рынок психологических услуг у нас еще только зарождается, и предстоит пройти большой эволюционный путь, – уверен Айбек Сидиков.

Отсутствие единых стандартов, законодательной основы – это, как считают экс­перты, всегда риск, особенно для клиента. Неподготовленный специалист может усилить тревогу, депрессию или подор­вать самооценку. Правда, этот момент относится и к тем, кто имеет диплом, поэтому так важно скрупулезно подбирать специалистов. Не секрет, что неквалифицированный психолог или коуч могут непреднамеренно «привязать» клиента к себе, нарушив этические границы.

– Утечка личной информации – еще одна угроза. Без профессиональных стандартов нет гарантии конфиденциальности. Неверные или сверхложные обещания вроде: «Я поменяю вашу жизнь за три сеанса» – вот то, на что может клюнуть доверчивый клиент. Люди приходят с реальной болью, а получают мотивацию вместо терапии. Недобросовестные псевдопсихологи еще и намеренно подсаживают клиента на свои услуги, дабы выкачать из его кармана как можно больше денег, – делится мнением психолог-консультант.

По букве закона

В общем, риски есть как для клиентов, так и для самих специалистов. Последние, не имея единых требований к образованию, сертификации и профессиональной этике, сталкиваются с трудностями при защите профессио­нальной деятельности. Человек же, решивший обратиться за помощью, может стать жертвой мошенников. К тому же без государственного и законодательного регулирования ничто не мешает любому желающему величать себя психологом, что создает прямую угрозу причинения вреда здоровью.

– Когда мы говорим о необходимос­ти законодательного регулирования той или иной отрасли, то должны понимать, для чего это делается и каких последствий ожидать. Частная прак­тика психологов, не предоставляющих медицинские услуги, например консультации, коучинг, психотерапия без медикаментозного вмешательства, в Казахстане не лицензируется. Нет закона, который формально признает профессию психолога как регулируемую и устанавливает единые стандарты квалификации, сертификации, этики и ответственности, – поясняет адвокат из Астаны Назар Абинов, акцентируя внимание на важном: законодательное регулирование – фундамент для защиты всех сторон.

Во многих странах мира работа психологов регулируется через сочетание процесса лицензирования, деятельности профессиональных ассоциаций и применения государственных стандартов, что обеспечивает прозрачность и качество услуг. Обычно существуют четкие требования к образованию и стажировке, обязательная сертификация или регистрация специалистов, единые этические нормы и механизмы контроля за соблюдением профессиональных правил.

В ряде государств деятельность психологов интегрирована в систему здравоохранения и социальных служб, что позволяет обеспечивать доступность помощи и защищать права клиентов. Такая система соз­дает понятные правила для специалистов и гарантирует безопасность получателей психологической поддержки.

Лицензировать
пока не будут

Еще два года назад представители экспертного сообщества и депутаты Мажилиса Парламента заявили, что нужен специальный закон об оказании психологической помощи с четкими стандартами, обязательной сертификацией, национальным реестром специалистов и механизмами контроля. Главный аргумент – защита прав граждан от некомпетентных психологов-псевдо­экспертов, а также повышение профессионального уровня специалистов.

– Сейчас в Казахстане сфера психологической помощи практически не регулируется законом: нет единой системы ее организации, отсутствуют общие стандарты и статистика, которая показывала бы реальную картину ситуации в стране. По инициативе депутатов Мажилиса был разработан законопроект о психологической деятельности. При партии «Amanat» была создана рабочая группа которая, можно сказать, занималась всей черновой работой по разработке документа, – комментирует депутат Мажилиса Айна Мусралимова.

В свое время она выступила с депутатским запросом о необходимости выстроить государственную политику в сфере психологической помощи: ввес­ти регулирование, прописать правила работы психологических служб, усилить полномочия государственных органов, определить уполномоченный орган и создать межведомственный совет для координации и контроля в этой области.

По словам Айны Мусралимовой, во многих отраслях жизнедеятельности можно встретить психологов. Они трудятся в системах образования и медицины, в правоохранительной сфере и органах гражданской обороны.

– Но проблема в том, что психологи, оказывающие государственные и частные услуги, работают разрозненно, в рамках отдельно взятых документов, и каждое направление развивается как может. Отсутствие законодательно-правового регулирования приводит к тому, что работать с сознанием людей сегодня может кто угодно. Поэтому граждане оказываются незащищенными перед псевдопсихологами и шарлатанами. Это влечет за собой рост психологического ментального неблагополучия, что в итоге снижает экономическую производительность населения, – добавляет депутат.

Предлагаемый законопроект находится на стадии согласования с государственными органами и в работу Мажилиса пока не поступал. Но, по словам Айны Мусралимовой, в нем и речи нет о лицензировании этого вида деятельности. Акцент сделан на закреп­лении правового статуса специалистов-психологов, установлении требований к их профессиональной подготовке, переподготовке, подтверждению и повышению квалификации, а также на формах и условиях предоставления психологических услуг, определении прав и обязанностей получателей помощи, основах профессиональной этики и ответственности сторон.

– Несмотря на то что вопрос о лицензировании деятельности психологов пока не стоит, я считаю, что со временем этого не избежать. Да, государство может определить юридические рамки, ввести ответственность и создать базовые стандарты, но не способно оперативно обновлять методики или оценивать качество работы специалис­тов. Ассоциации психологов обладают профессиональной экспертизой: они знают методы, понимают требования к практике и супервизии, могут формировать этические стандарты, но у них нет юридических рычагов воздействия на недобросовестного коллегу.

Поэтому, прежде чем говорить о серьез­ных шагах в отрасли, сначала следует сформировать когорту передовых психологов, которые при помощи нормативно-правовых актов будут защищать свой рынок от псевдоспециалистов, от горе-самоучек, которые смогут сделать процессы взаимоотношений «клиент – специалист» более прозрачными и понятными для всего рынка. Государство не сможет взять и одним документом урегулировать все процессы, потому как регулировать, по большому счету, еще нечего. Думаю, через несколько лет этот вопрос выйдет на качественно новый уровень, – резюмирует Айбек Сидиков.

