Итоги года: культура
Культура
9
Уак Манбетеев
Уходящий год стал знаковым в культурной жизни Казахстана: страна широко отметила юбилеи Ахмета Байтурсынулы, Мухтара Ауэзова, Розы Баглановой и других масштабных личностей, чей вклад в национальное культурное наследие сложно переоценить. В 2022-м продолжилось победное шествие казахстанского кино на международных фестивалях, состоялись громкие театральные премьеры. Словом, заметных событий в культурной жизни страны было много, но, памятуя о том, что нельзя объять необъятное, в своем обзоре мы остановимся лишь на некоторых из них.