Итоги года: Нацбанк реализовал населению почти 28 тысяч золотых слитков

Банки и финансы
2
Дана Аменова
специальный корреспондент

 Фаворитом покупателей стал слиток весом 10 граммов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Нацбанк по итогам 2025 года реализовал банкам второго уровня и отдельным небанковским обменным пунктам 27 807 мерных слитков общим весом 889,5 кг, сообщает Kazpravda.kz 

Как уточняется, наибольшие объемы реализации мерных слитков 2025 года пришлись на следующие регионы: Алматы (20 526 шт., 74%), Астана (1 650 шт., 6%) и Шымкент (1 099 шт., 4%). 

Покупка и продажа мерных слитков для населения доступно через Halyk Bank, Евразийский банк, Alatau city bank, Банк ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах (см. Рисунок).

Таким образом, за 2025 год банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами населению с учетом обратного выкупа продано 40 799 мерных слитков общим весом 1,1 т.

Общее количество реализации с начала действия программы составляет – 263 479 золотых слитков общим весом 9 т. 

Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 гр. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 67 833 шт. Далее следуют 5-граммовые – 57 847 шт. (22%), 100-граммовые – 53 289 шт. (20%), 20-граммовые – 49 154 шт. (19%), и 50-граммовые – 35 356 шт. (13%). 

В главном монетарном регуляторе уточнили, что золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования.

«Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку», – говорится в публикации. 

 

#Нацбанк #золото #слитки

