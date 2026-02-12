Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Нацбанк по итогам 2025 года реализовал банкам второго уровня и отдельным небанковским обменным пунктам 27 807 мерных слитков общим весом 889,5 кг, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, наибольшие объемы реализации мерных слитков 2025 года пришлись на следующие регионы: Алматы (20 526 шт., 74%), Астана (1 650 шт., 6%) и Шымкент (1 099 шт., 4%).

Покупка и продажа мерных слитков для населения доступно через Halyk Bank, Евразийский банк, Alatau city bank, Банк ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах (см. Рисунок).

Таким образом, за 2025 год банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами населению с учетом обратного выкупа продано 40 799 мерных слитков общим весом 1,1 т.

Общее количество реализации с начала действия программы составляет – 263 479 золотых слитков общим весом 9 т.

Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 гр. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 67 833 шт. Далее следуют 5-граммовые – 57 847 шт. (22%), 100-граммовые – 53 289 шт. (20%), 20-граммовые – 49 154 шт. (19%), и 50-граммовые – 35 356 шт. (13%).

В главном монетарном регуляторе уточнили, что золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования.