Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана

Фото: пресс-служба правительства РК

Одним из значимых направлений стал комплексный подход к модернизации инфраструктуры, обозначенный главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Акцент на деталях

На расширенном заседании правительства в феврале 2024 года президент Казахстана отметил, что развитие инфраструктуры – это один из важнейших приоритетов государственной политики. Он подчеркнул необходимость ускорения темпов модернизации транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, а также эффективного использования государственных и частных инвестиций.

В числе ключевых задач было обозначено улучшение логистики и транспортных коммуникаций, развитие возобновляемых источников энергии, создание комфортных условий для жизни граждан в отдаленных и сельских районах. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на повышении качества инфраструктурных проектов, соблюдении сроков их реализации и тщательном контроле за расходованием средств.

В этой связи Правительством разработан и утвержден Национальный инфраструктурный план до 2029 года. Стратегической задачей документа является определение приоритетных проектов, установление целевых показателей и ключевых направлений инфраструктуры.

План инфраструктурного развития Казахстана включает 204 проекта, разделенных по четырем ключевым направлениям:

Энергетическая инфраструктура (46 проектов) – обеспечение надежного энергоснабжения через модернизацию и строительство новых объектов, повышение уровня газификации населения.

Транспортная инфраструктура (59 проектов) – развитие транспортных коридоров, реконструкция дорог и модернизация железнодорожной сети.

Инфраструктура водоснабжения и водоотведения (89 проектов) – строительство и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Цифровая инфраструктура (10 проектов) – внедрение цифровых решений для мониторинга и управления инфраструктурой.

Энергетическая инфраструктура: устойчивость и переход на «зеленые» технологии

2024 год стал важным этапом в развитии энергетической отрасли Казахстана. В этом году были подписаны несколько значимых соглашений и законов, которые оказали заметное влияние на теплоэнергетику, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и электроэнергетику страны.

В рамках бюджетной программы Министерства энергетики «Развитие тепло-электроэнергетики» в 2024 году из республиканского бюджета выделено 52,7 млрд тенге на реализацию 14 проектов, из которых 6 касаются теплоснабжения, а 8 – электроснабжения. На данный момент 2 из этих проектов уже введены в эксплуатацию – подстанции 110/10 кВ в районах ПДП «Акжайык» и ГТС-54 города Уральска, что существенно повысило надежность энергоснабжения региона.

Для стимулирования модернизации энергетической инфраструктуры Казахстан увеличил годовой лимит возвратных инвестиций с 32 млрд тенге до 428 млрд тенге. Это позволило существенно расширить пул проектов по модернизации, реконструкции и расширению основного оборудования для действующих энергопроизводящих организаций. В настоящее время в рамках Инвестиционных соглашений действуют 19 соглашений общей мощностью 2,48 ГВт, из которых 13 соглашений (суммарная мощность 1,4 ГВт) были заключены после увеличения лимита возвратных инвестиций. Это позволит значительно повысить мощность энергосистемы страны и улучшить ее стабильность.

В 2024 году Системным оператором был запланирован ряд капитальных ремонтов на крупных энергетических объектах. В рамках ремонтной программы на электрических станциях было предусмотрено выполнение капитальных ремонтов 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. На сегодняшний день уже завершены работы на 9 энергоблоках, 53 котлах и 39 турбинах. Работы на 1 энергоблоке, 2 котлах и 6 турбинах находятся на различных стадиях завершения.

8 июля 2024 года главой государства был подписан новый отраслевой Закон «О теплоэнергетике», который направлен на решение комплексных проблем, накопившихся в сфере теплоснабжения. Закон призван повысить эффективность работы системы отопления и теплоэнергетических объектов, улучшить качество услуг для населения и обеспечить надежность теплоснабжения. В рамках закона также предусмотрены меры по модернизации инфраструктуры и привлечению инвестиций в отрасль.

Сотрудничество с международными партнерами укрепило позиции Казахстана на пути к экологически устойчивой энергетике. 7 марта было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Саудовской Аравии о реализации проекта ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. Этот проект будет реализован в области Жетысу, а инвестором выступает международная компания Acwa Power.

12 ноября 2024 года было подписано еще одно важное соглашение – между Правительством Республики Казахстан и ТОО «Qazaq Wind Power» о реализации проекта ветровой электростанции в Жамбылской области. Основным инвестором проекта выступает компания Masdar, а мощность ВЭС составит 1 ГВт. Это соглашение стало частью стратегической программы Казахстана по развитию ВИЭ и сокращению углеродных выбросов. Также в ноябре было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о реализации ряда проектов в области возобновляемых источников энергии. В рамках соглашения планируется строительство ветровых и солнечных электростанций суммарной мощностью 1,8 ГВт, что станет важным шагом для диверсификации источников энергии в стране. Строительство объектов ВИЭ станет ключевым этапом в укреплении роли зелёных технологий в энергетическом балансе Казахстана, что способствует устойчивому развитию страны и снижению углеродного следа.

Кроме того, Казахстан активно развивает проекты с участием Катара. 20 марта было подписано Межправительственное соглашение с Государством Катар о реализации совместных проектов, включая строительство парогазовой установки мощностью 1,1 ГВт в Кызылординской области и гидроэлектростанции мощностью порядка 350 МВт в Абайской области. 17 апреля было подписано еще одно Межправительственное соглашение с Российской Федерацией, которое предусматривает реализацию проектов по строительству трех теплоэлектроцентралей суммарной мощностью порядка 1 ГВт в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске. Эти ТЭЦ будут обеспечивать надежное энергоснабжение в различных регионах Казахстана, улучшая энергетическую безопасность страны.

Транспортная инфраструктура: развитие ключевых объектов

2024 год стал важным этапом в реализации масштабных проектов по ремонту, реконструкции и строительству транспортной инфраструктуры Казахстана. В рамках государственной программы в этом году начата работа по ремонту и строительству 12 тыс. км автомобильных дорог, из которых 7 тыс. км будут завершены до конца года.

Среди ключевых достижений года выделяется завершение реконструкции четырех важных автодорожных коридоров, которые обеспечивают связь между основными регионами страны и международными транспортными маршрутами.

Завершена реконструкция автодороги Караганда – Алматы (879) км, которая является важнейшим связующим звеном между центральным и южным регионами страны.

Закончена реконструкция трассы Талдыкорган – Усть-Каменогорск (768 км), обеспечивающей транспортное сообщение между восточным и южным Казахстаном.

Завершены работы на участке Актобе – Кандыагаш (96 км), что способствует улучшению транспортного сообщения в Западном Казахстане.

Внесен вклад в развитие международного транспортного коридора с завершением реконструкции трассы Атырау – Астрахань (212 км), которая связывает Казахстан с Россией.

В целом, в 2024 году значительный прогресс был достигнут и в других областях дорожного строительства. Ремонтные и реконструкционные работы охватили более 7,5 тыс. км дорог, включая капитальные и средние ремонты, а также работы на дорогах местного значения.

В сфере железнодорожного транспорта продолжаются работы по ремонту магистральной железнодорожной сети, в 2024 году проведен ремонт на 1401 км (из них капитальный ремонт – 570 км, покомпонентный ремонт – 187 км и планово-предупредительный ремонт – 644 км).

Кроме того, в текущем году обновлены 143 пассажирских вагона, 185 локомотивов и 1,5 тыс. грузовых вагонов. За 10 месяцев 2024 года в Казахстан было поставлено 113 новых пассажирских вагонов, а до конца года ожидается поставка еще 30 вагонов. Это позволит значительно улучшить комфорт и безопасность на железных дорогах, а также повысить пропускную способность пассажирских перевозок.

По итогам 11 месяцев 2024 года железнодорожным транспортом перевезено 19,2 млн пассажиров и 390,5 млн тонн грузов. Рост пассажирских перевозок составил 5,5% по сравнению с 2023 годом, что свидетельствует о повышении доверия к железнодорожным услугам.

Для развития туристического сегмента в 2024 году был запущен новый маршрут «Алматы – Туркестан – Ташкент – Алматы», который способствует привлечению туристов и популяризацию культурного обмена между Казахстаном и Узбекистаном. Все экскурсии сопровождаются профессиональными гидами, а для комфорта пассажиров предусмотрены современные автобусы. Этот проект стал важным шагом в развитии внутреннего и международного туризма, а также в стимулировании культурных и экономических связей между странами.

Для повышения пропускной способности и улучшения условий для перевозки грузов продолжаются работы по строительству четырех крупных железнодорожных проектов общей протяженностью 1,3 тыс. км.

Среди них:

«Достык – Мойынты» (работы завершены на 75%)

«Обводная линия Алматы»

«Дарбаза – Мактаарал»

«Бахты – Аягоз»

Эти проекты направлены на развитие внутреннего железнодорожного сообщения и улучшение транзитного потенциала страны, что имеет стратегическое значение для транспортировки товаров и улучшения логистической инфраструктуры.

В 2024 году Казахстан значительно укрепил морскую инфраструктуру. В порту Актау строится контейнерный хаб с пропускной способностью 300 тыс. ДФЭ в год. Начаты работы по строительству нового зернового терминала в порту Курык и многофункционального терминала «Саржа», что в свою очередь обеспечит расширение транзитного потенциала и повысит пропускную способность портов Казахстана до 30 млн тонн в год. Все эти проекты помогут значительно улучшить мультимодальную логистику и обеспечат скоординированную работу всех участников коридора.

Открытие нового зернового терминала мощностью 1 млн тонн в год стало важным событием для развития транзита и логистики в Казахстане. В рамках проекта было построено 18 силосов, в которых можно хранить до 28 тыс. тонн зерновых культур одновременно. Производительность конвейеров терминала составляет 300 тонн в час. Этот терминал обеспечит увеличение объемов экспорта зерновых культур, в том числе по направлению Казахстан – Иран и в страны Кавказского региона. Ожидается, что проект станет важным элементом в логистической инфраструктуре и будет способствовать расширению внешней торговли Казахстана.

В 2024 году Казахстан сделал важные шаги в развитии воздушного транспорта. Введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы в аэропортах Алматы и Кызылорды. Пропускная способность терминала в Алматы увеличена в 6 раз (с 2,5 до 14 млн пассажиров в год), а в Кызылорде – в 7 раз (с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год).

Кроме того, до конца года ожидается запуск нового терминала в аэропорту города Шымкента, что позволит увеличить пропускную способность в 7,5 раза. Следует отметить, что данные инфраструктурные проекты реализованы за счет частных инвестиций на общую сумму более 150 млрд тенге. В этом году капитальными и текущими ремонтными работами было охвачено 8 аэропортов страны. В частности, ремонт взлетно-посадочных полос в городах Астане, Актобе, Шымкенте, Караганде, Жезказгана, Актау и Павлодара, а также реконструкция рулежной дорожки и перрона в аэропорту Балхаша. Данные работы направлены на обеспечение безопасности и регулярности полетов. Кроме того, позволяют создать более комфортные условия для пассажиров и способствуют росту туристического и делового потенциала страны.

2024 год также стал годом завершения ряда крупных инфраструктурных проектов:

Строительство тоннеля на перевале Шакпак-Баба, который обеспечил безопасное круглогодичное движение, значительно улучшив транспортное сообщение между южными регионами Казахстана.

Мост через Бухтарминское водохранилище, ставший стратегически важным для Восточного Казахстана, обеспечив надежную связь между населенными пунктами региона.

Путепровод на станции Шамалган, который устранил место пересечения железнодорожного и автомобильного транспорта, повысив безопасность движения.

Рост и развитие ТМТМ

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) продолжает демонстрировать устойчивый рост, что подтверждается увеличением пропускной способности до 6 млн тонн в год, включая 100 тыс. ДФЭ контейнерных перевозок. За 11 месяцев 2024 года объем перевозок грузов увеличился на 63%, достигнув 4,1 млн тонн, а контейнерные перевозки выросли в 2,6 раза, составив 50,5 тыс. ДФЭ. Эти показатели свидетельствуют о значительном росте маршрута.

В 2024 году был запущен Координационный центр Транскаспийского транспортного коридора, который направлен на развитие инфраструктуры и расширение функционала маршрута. Новая платформа будет работать над повышением конкурентоспособности ТМТМ, позволяя сократить сроки доставки между Европой и Азией до 15 дней. В проект активно вовлечены ключевые страны и компании, такие как Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция, Китай и многие другие, что подчеркивает его важность для глобальной торговли.

Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры, направленной на увеличение пропускной способности и улучшение качества обслуживания.

Интеллектуальные транспортные системы

В Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано более 450 тыс. грузовых автомашин, которые ежедневно перевозят грузы по всей стране. Эти транспортные средства оказывают значительное воздействие на состояние дорожного покрытия, особенно с учетом их весовых и габаритных характеристик. Для обеспечения нормального функционирования транспортной системы и предотвращения излишней нагрузки на автодороги, необходим эффективный контроль за весом и размерами тяжеловесных автомобилей.

Для решения этих задач планируется установка 220 автоматизированных станций измерения (АСИ) до 2025 года. Станции будут работать круглосуточно и обеспечат непрерывный мониторинг за весом и габаритами АТС, что позволит более эффективно контролировать транспортные потоки и предотвращать перегрузки, а также обеспечивать нормальную эксплуатацию республиканских дорог.

На сегодняшний день в стране уже установлено 45 АСИ, из которых:

25 станций установлены АО «КазАвтоЖол»;

7 – в Астане;

1 – в Костанайской области;

12 – на Большой Алматинской кольцевой автодороге (БАКАД).

Эти станции позволяют контролировать движение тяжелых автотранспортных средств и фиксировать нарушения весогабаритных норм в реальном времени, что существенно повышает эффективность работы и снижает человеческий фактор.

Для дальнейшего улучшения системы контроля в Казахстане планируется внедрение принципа «Сергек», который будет использоваться для автоматического взвешивания АТС в движении.

Уже внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Ведется интеграция с процессинговым центром «Единого реестра административных производств», что позволит полностью автоматизировать административные процессы и сделать их более прозрачными и быстрыми.