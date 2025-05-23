Итоги Недели репродуктивного здоровья подвели в Нацкомиссии по делам женщин

Здравоохранение
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В течение пяти дней по всей стране прошла синхронизированная информационно-просветительская кампания. Каждый день был посвящён отдельной теме: от планирования семьи и репродуктивного просвещения подростков до профилактики ВПЧ, ИППП и сохранения мужского здоровья

Фото: Нацкомиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК

Состоялся круглый стол, посвященный итогам Республиканской Недели репродуктивного здоровья, прошедшей с 12 по 16 мая по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

Кампания была реализована в партнерстве с Министерствами культуры и информации, здравоохранения, просвещения, науки и высшего образования, а также при поддержке международных организаций — Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО — и казахстанских неправительственных организаций, включая КАРМ, Saulyq LIFE, YPEER и других.

В рамках круглого стола были подведены итоги Недели и озвучены предложения по совершенствованию государственной политики в области репродуктивного здоровья — ключевого направления, напрямую влияющего на благополучие будущих поколений. Особое внимание было уделено сбору предложений и рекомендаций от всех партнеров кампании. Эти материалы будут обобщены и представлены на заседании Национальной комиссии.

Основные итоги кампании: проведено свыше 20 тысяч мероприятий (в 2 раза больше, чем в 2024 году); общий охват — около 500 тысяч человек, включая более 240 тысяч подростков и молодых людей; организовано почти 80 тысяч бесплатных консультаций, свыше 8,4 тысячи тестирований на ИППП и ВИЧ; опубликовано более 359 тысяч постов в соцсетях и 1,5 тысяч публикации в СМИ; информационные видеоролики транслировались на 627 LED-экранах в общественных местах по всей стране.

Каждый день Недели был тематически сфокусирован — от планирования семьи и репродуктивного просвещения подростков до профилактики ВПЧ, ИППП и мужского здоровья. Такой подход позволил выстроить системную, адресную и межсекторальную коммуникацию с ключевыми целевыми группами.

Заместитель председателя Национальной комиссии Жулдызай Искакова, выступая от имени Председателя, поблагодарила всех партнеров и участников за вклад в реализацию инициативы:

«Формирование культуры заботы о репродуктивном здоровье — это не разовая кампания, а стратегическая задача, требующая постоянства, координации и вовлеченности. Именно такие инициативы позволяют нам объединить усилия, масштабировать лучшие практики и добиться реального изменения поведения и отношения в обществе».

В обсуждении приняли участие депутат Сената Парламента РК Айнур Аргынбекова, представитель Министерства здравоохранения РК Шакизат Халыкова, члены Национальной комиссии, представители региональных управлений здравоохранения, международных организаций, исследовательского и экспертного сообщества.

 

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