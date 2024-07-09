Июнь 2024 года стал самым жарким за всю историю наблюдений

В мире, История, Погода
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Средняя температура поверхности моря в июне составляла 20,85°C, что также является самым высоким значением за весь период наблюдений

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минувший июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений на планете и 13-м месяцем подряд, когда был установлен месячный температурный рекорд. Об этом свидетельствуют новые данные, опубликованные Службой изменения климата Европейского союза Copernicus, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ООН

Уже 12 месяцев подряд средняя глобальная температура находится на отметке 1,5°C выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Средняя температура поверхности моря в июне составляла 20,85°C, что также является самым высоким значением за весь период наблюдений.

«Последние данные Copernicus, к сожалению, подчеркивают, что мы будем ежемесячно превышать уровень 1,5 °C. Однако важно подчеркнуть, что временное превышение не означает, что цель ограничить потепление по сравнению с доиндустриальным уровнем навсегда потеряна, поскольку в этом случае речь идет о долгосрочном потеплении в течение как минимум двух десятилетий», – заявила генсек Всемирной метеорологической организации (ВМО) Селеста Сауло.

В соответствии с Парижским соглашением страны согласились удерживать долгосрочную среднюю глобальную температуру поверхности Земли на уровне ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем и прилагать усилия для ограничения ее до 1,5°C к концу этого века. Научное сообщество неоднократно предупреждало, что потепление более чем на 1,5°C может привести к серьезным последствиям изменения климата и экстремальным погодным условиям, и каждая доля градуса потепления имеет значение.

Даже при нынешних уровнях глобального потепления уже наблюдаются разрушительные климатические последствия. К ним относятся экстремальные тепловые волны, осадки и засухи, сокращение ледяного покрова, морского льда и ледников, ускорение подъема уровня моря и нагревание океана.

«В июне во многих странах наблюдались широкомасштабные и продолжительные тепловые волны, оказавшие серьезное влияние на все аспекты жизни людей, – сказала Селеста Сауло. – Это происходило еще до традиционного пика лета в северном полушарии, когда будут наблюдаться более интенсивные периоды экстремальной жары».

Служба изменения климата Copernicus проводит измерения по поручению Европейской комиссии при финансовой поддержке ЕС. Она регулярно публикует ежемесячные климатические бюллетени.

«Даже если нынешняя серия экстремальных явлений когда-то закончится, мы будем наблюдать новые рекорды по мере дальнейшего потепления климата. Это неизбежно, если мы не прекратим выброс парниковых газов в атмосферу и океаны», – сказал директор Службы изменения климата Copernicus Карло Буонтемпо.

Температура в июне была выше средней в юго-восточных регионах Европы и в Турции, а в Западной Европе, Исландии и на северо-западе России – около или ниже средней.

За пределами Европы температура была выше средней на востоке Канады, на западе США и Мексики, в Бразилии, на севере Сибири, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на западе Антарктиды.

Июнь 2024 года был более влажным, чем обычно, над Исландией, центральной и большей частью юго-западной Европы, а обильные осадки привели к наводнениям в Германии, Италии, Франции и Швейцарии.

В Ирландии, на большей части Великобритании, в южной Италии и на значительной части Восточной Европы, особенно в районе Черного моря, было суше среднего.

Более сухие, чем в среднем, условия наблюдались также в Северной Америке, некоторых регионах Азии и на большей части Южной Америки. Сильные лесные пожары возникли на северо-востоке России и в центральной части Южной Америки.

Площадь арктического морского льда была на три процента меньше среднего уровня, что близко к значениям, наблюдавшимся с 2010 года.

Площадь антарктического морского льда была на 12 % ниже среднего, что является вторым самым низким показателем для июня.

#рекорд #климат #июнь #жара

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