Из ада пламени: видео тушения пожара с экшн-камеры опубликовало МЧС
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После тушения уставший спасатель упал без сил.
Оперативное видео, снятое на экшн-камеру, показало МЧС РК, передает Кazpravda.kz.
Запись с места тушения пожара на рынке "Аксай" сделал огнеборец пожарной части № 1 города Тараза Жамбылской области Шухрат Муртаев.
Горела кровля и бутик на 2 этаже, на площади 1050 кв. м.
На кадрах видно, как спасатели эвакуируют людей. Кого-то приходится выносить на руках. Затем приступают к тушению.
На месте пожара работали 64 огнеборца и 17 единиц техники.
Результат – огонь потушен, пострадавших нет.
В конце ролика изможденный от усталости огнеборец падает без сил на землю.