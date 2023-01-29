Из ада пламени: видео тушения пожара с экшн-камеры опубликовало МЧС

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После тушения уставший спасатель упал без сил.

Фото пресс-службы МЧС РК

Оперативное видео, снятое на экшн-камеру, показало МЧС РК,  передает Кazpravda.kz.

Запись с места тушения пожара на рынке "Аксай" сделал огнеборец пожарной части № 1 города Тараза Жамбылской области Шухрат Муртаев.  

Горела кровля и бутик на 2 этаже, на площади 1050 кв. м. 

На кадрах видно, как спасатели эвакуируют людей. Кого-то приходится выносить на руках. Затем приступают к тушению. 

На месте пожара работали 64 огнеборца и 17 единиц техники.

Результат – огонь потушен, пострадавших нет. 

В конце ролика изможденный от усталости огнеборец падает без сил на землю. 

 

#пожар #МЧС РК #Тараз

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