4 июня народный артист Казахстана проведет фан-встречу с поклонниками в столице Великобритании

Фото: Dimash.News

2 июня в аэропорте столицы Великобритании Dears встречали казахстанского певца, прибывшего в Лондон для участия в сольном концерте Лары Фабиан и встречи с поклонниками в рамках фан-встречи D and Dears, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimash.News

Поклонники из Великобритании и приехавшие из других стран по казахской традиции разбросали шашу, выразив свою радость от прибытия артиста и пожелав благоденствия. А также спели вместе «Махаббат бер маған» - символ тёплой привязанности D and Dears.

Выступление Димаша в качестве специального гостя на концерте Лары Фабиан состоится 3 июня на OVO Arena Wembley.

На следующий день, 4 июня Димаш проведет фан-встречу с поклонниками в Hilton London Wembley / Grand Ballroom.

Начало в 18.30 по местному времени.

Напомним, 26 мая в Алматы состоялся творческий вечер Димаша Кудайбергена, который соединил в себе фан-встречу артиста с поклонниками и концерт с участием известных артистов Казахстана.