От инженера до переводчика: на кого учились казахстанские звезды

Сегодня их знают как певцов, актеров, телеведущих и продюсеров. Однако далеко не у всех известных казахстанцев диплом связан со сценой. Среди них есть инженеры, экономисты, финансисты, юристы-международники и переводчики

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Кто-то полностью сменил профессиональный маршрут, а для кого-то профильный вуз стал первым шагом к будущей известности. Корреспондент Kazpravda.kz изучила биографии артистов и узнала, какие специальности выбирали казахстанские звезды и кем они могли бы стать, если бы однажды не решили связать свою жизнь с шоу-бизнесом.

Айкын Толепберген — инженер-полиграфист

Певец Айкын Толепберген после школы поступил в Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева. Его специальностью стала полиграфия — он получил квалификацию инженера-полиграфиста.

Техническая профессия вполне могла стать основой его дальнейшей жизни, однако еще в студенческие годы музыка постепенно вышла на первый план. Айкын участвовал в конкурсах, выступал на различных мероприятиях, играл на гитаре, стал «Мистером КазНТУ» и подрабатывал в ресторанах.

В итоге сцена оказалась для него не просто увлечением. Музыкальная деятельность постепенно переросла в полноценную профессию.

Тауекел Мусилим — инженер-механик

Актер Тауекел Мусилим также имеет техническое образование. Он окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева, где обучался по специальности «инженер-механик машиностроения».

По словам актера, выбор технического вуза был во многом связан с семейными обстоятельствами: для поступления ему необходимо было самостоятельно получить грант. С поставленной задачей он справился и получил диплом.

Но еще во время учебы любимец казахстанских девушек начал пробовать себя в модельном бизнесе. Позже последовали телевидение и кино, которые в итоге стали главным направлением его деятельности.

Санжар Мади — экономист и финансист

Путь актера Санжара Мади к кино тоже начался далеко от творческой среды. Первое высшее образование он получил на экономическом факультете Казахского национального университета имени аль-Фараби, а затем продолжил обучение и получил степень магистра финансов.

После трех лет учебы Мади прошел стажировку в представительстве нидерландского банка в Казахстане и некоторое время работал в банковской сфере. Однако постепенно понял, что хочет связать жизнь с искусством.

Следующим этапом стала Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова, где он изучал режиссуру. Позже Мади также обучался в New York Film Academy. Получается довольно необычная профессиональная траектория: экономика, финансы, банковская сфера — и в итоге кино.

Асель Сагатова — специалист по международным отношениям

Еще один пример — актриса и телеведущая Асель Сагатова. После школы она поступила в КазНУ имени аль-Фараби на факультет международных отношений и окончила его с красным дипломом. Позже продолжила обучение в магистратуре.

Однако к публичной профессии она пришла задолго до получения диплома. Еще подростком Сагатова работала моделью, снималась в рекламных роликах и участвовала в различных конкурсах.

Во время учебы в магистратуре она начала работать телеведущей, а затем перешла в кино. Сегодня ее имя прежде всего ассоциируется с актерской и телевизионной деятельностью, хотя начинала она как специалист в сфере международных отношений.

Макпал Исабекова — финансист

Певица и актриса Макпал Исабекова также получила профессию, которая на первый взгляд не имеет отношения к сцене. Она окончила финансово-экономический факультет Казахского национального педагогического университета имени Абая в 2006 году.

Позже будущая звезда решила дополнить образование уже непосредственно творческой подготовкой и продолжила учебу на эстрадном факультете ГИТИСа.

Широкую известность она получила после участия в казахстанском музыкальном проекте SuperStar KZ. В дальнейшем ее деятельность объединила сразу несколько направлений — музыку, телевидение и кино.

Даурен Айдаркулов — менеджер

Актер, певец и юморист Даурен Айдаркулов по первому образованию менеджер. Он окончил КазНУ имени аль-Фараби по специальности «Менеджмент». Однако интерес к сцене появился у него еще в школьные годы. Айдаркулов играл в КВН, затем стал участником команды «Астана.KZ» и сборной «Казахи».

Позднее он начал работать на телевидении и развивать актерское направление. В его случае управленческие знания стали скорее дополнительным инструментом, тогда как главным профессиональным путем оказался шоу-бизнес.

Дильназ Ахмадиева — переводчик

Певица и актриса Дильназ Ахмадиева получила образование, которое особенно неожиданно выглядит на фоне ее сценической карьеры. В 1997 году она поступила в Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана на факультет английского языка. В 2002 году Ахмадиева окончила вуз по специальности «переводчик-референт».

При этом творческий путь начался у нее значительно раньше. Еще в детстве она снималась в телевизионных проектах, выступала на сцене Уйгурского театра, а в юности уже активно занималась музыкой. Поэтому диплом переводчика стал лишь одной из сторон ее профессиональной биографии.

Алишер Каримов — вокалист и музыковед

У Алишера Каримова ситуация противоположная. Его профессиональное образование практически полностью совпало с будущей карьерой. После школы он окончил музыкальный колледж, где осваивал игру на домбре. Затем поступил в Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова и обучался вокалу.

В 2016 году Каримов продолжил образование в магистратуре Казахского национального университета искусств, выбрав специальность «Музыковедение». Музыкальная подготовка последовательно сопровождала артиста на протяжении всего профессионального пути.

Мейрамбек Беспаев — актер

Мейрамбек Беспаев также с юности двигался именно в сторону искусства. Он окончил музыкальную школу имени Глинки в Таразе по классу кобыза, затем продолжил обучение в музыкальной школе имени Куляш Байсеитовой в Алматы.

В 1994 году Беспаев поступил в театральную академию имени Т. Жургенова на факультет актерского искусства, драматургии и кино. Позднее окончил актерское отделение. В его случае музыкальная подготовка стала фундаментом для дальнейшего развития, а актерская школа позволила расширить творческий диапазон.

Кайрат Нуртас — эстрадно-цирковое образование

Кайрат Нуртас также с самого начала выбрал творческую профессию. После школы он поступил в Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусупбека Елебекова, а затем продолжил обучение в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

На сцену Нуртас вышел еще в детстве, поэтому профессиональное обучение стало естественным продолжением его раннего увлечения музыкой.

Жанар Дугалова — эстрадный вокал

Певица и актриса Жанар Дугалова с детства была связана с музыкой. После музыкальной школы она продолжила профессиональную подготовку в сфере искусства.Позднее Дугалова окончила эстрадный факультет ГИТИСа с отличием, обучаясь на курсе Валерия Гаркалина. В ее случае сценическая карьера стала закономерным продолжением многолетнего музыкального образования. Еще в юности она участвовала в вокальных конкурсах, а впоследствии успешно совмещала певческую и актерскую деятельность.

Ерке Есмахан — классическое оперное искусство

Путь Ерке Есмахан к популярности также начался с профессиональной музыкальной подготовки. В Актобе она окончила музыкальную школу, где занималась домброй, кобызом и фортепиано, а затем поступила в музыкальный колледж имени Ахмета Жубанова. Там Есмахан изучала классическое оперное искусство. Позже она переехала в Алматы и продолжила образование на эстрадно-вокальном отделении Казахской национальной академии искусств.

После четырех лет учебы она стала участницей группы «Іңкәр», а затем начала сольную карьеру. Таким образом, в отличие от звезд, которые пришли в шоу-бизнес из экономики или инженерии, ее профессиональный маршрут с самого начала был связан с музыкой.

На пути к славе

Истории казахстанских звезд показывают: выбранная после школы специальность не всегда определяет всю дальнейшую жизнь. Получается, диплом для будущей звезды может быть как отправной точкой, так и своеобразным альтернативным маршрутом. Одни находят свое призвание уже в университете, другие решаются полностью изменить направление после получения профессии.

В определенных обстоятельствах диплом мог остаться важной частью биографии, но главным профессиональным ориентиром становилось уже не выбранное после школы направление, а то дело, которое со временем оказалось настоящим призванием.