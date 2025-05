Фото: dimashnews.com

26 мая в Алматы состоялся творческий вечер Димаша Кудайбергена, который соединил в себе фан-встречу артиста с поклонниками и концерт с участием известных артистов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DimashNews

Под широкими сводами Almaty Arena собралось около 10 тысяч зрителей – казахстанцы и гости южной столицы из 40 стран мира приехали, чтобы поздравить артиста с днем рождения.

Именно с коллективного Happy Birthday to you в исполнении многоголосного хора зрителей и началась первая часть вечера.

Особенным стало поздравление от Бибигуль Ахметовны Тулегуновой, с которой Димаш связался по телефону прямо со сцены.

Формат встречи включал в себя беседы на разные актуальные темы, связанные с творчеством и работой артиста, ведущие вовлекали Димаша в небольшие интерактивы, предлагая отвечать на тестовые вопросы.

Одной из самых обсуждаемых тем последнего времени является новый клип Димаша на песню «Тау ішінде». Артист поделился, что его вдохновило вернуться к любимой, известной в народе песне и снять на нее видео в комедийном формате.

На встрече были подведены итоги челленджа на самое интересное видео, объявленного Димашем. Из наиболее просматриваемых видео самыми креативными были признаны ролики в аккаунтах @aqmonshaq_nurtaza и @andrea_kudaibergen.

Победитель получает приз – билеты на концерт Димаша по своему выбору (Барселона, Берлин, Лондон, Рига) с перелетом и проживанием.

Незадолго до фан-встречи Димаш интересовался в своем Instagram, какие вопросы Dears хотели бы ему задать, а команда артиста в специальной google-форме также открыла прием вопросов. На мероприятии фан-бокс DQ в виде земного шара представил рандомный выбор вопросов для Димаша.

Один вопрос касался актерской карьеры Димаша. На что артист ответил, что постарается развиваться как актер, но продолжит путь музыканта.

Вопрос о предполагаемой роли искусственного интеллекта в музыке Димаш раскрыл, сказав, что музыка – это душа, а все остальное – неважно.

В процессе беседы Димаш поделился некоторыми секретами предстоящих событий. Артист рассказал, что в следующем году в сотрудничестве с известным телеканалом Хунань ТВ, который выпускает проект Singer, готовится новое шоу – международный конкурс вокалистов, где Димаш выступит в роли продюсера и члена жюри вместе с легендарными мировыми музыкантами.

27 мая в кинотеатрах Казахстана стартует показ музыкального фильма Stranger, снятого на сольных концертах Димаша в Астане 13 и 14 сентября 2025 года. На фан-встрече артист пригласил всех на премьеру и поделился историей главного героя, который странствует сквозь время и пространство в поиске магических кристаллов.

Одним из гостей вечера был мальчик Иса Бекболат из села Алмалы Атырауской области. Недавно в спортзале детской юношеской спортшколы №1 города Атырау он исполнил песню «Балқадиша». Это видео попало в тренды социальных сетей. Димаш, как человек, неизменно поддерживающий молодое поколение, пригласил юного спортсмена на фан-встречу, где Иса исполнил эту песню и пообщался с Димашем, получил от него напутствие и подарки, в том числе домбру.

Тема поддержки и благотворительности также была затронута при обсуждении миссии Димаша как Посла доброй воли ООН. Димаш поделился, что планирует снова встретится с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем через три дня в Астане, где состоится Astana International Forum.

Новостью для поклонников Димаша стало объявление нового концерта в рамках тура Stranger. Демонстрация промо ролика привела зрителя к культовой площадке Нью-Йорка — Madison Square Garden. Дата концерта будет объявлена 27 мая.

Концертная часть вечера была представлена большим разнообразием выступлений друзей и коллег Димаша, которые исполняли песни из его репертуара.

Яркими выступлением открыли концерт Дастан Оразбеков и шоу-балет DQ с песней «Жалын». Ернар Амандық и Акбота Нур представили композицию «Махаббат бер маган», певец Амре — «Аққуым» в интересной интерпретации.

Зарина Алтынбаева исполнила Ave Maria, молодой вокалист SADRADDIN – авторскую песню Димаша «Умытылмас кун».

Трио КешЮ вместе с шоу-балетом DQ порадовали зрителей новой версией Be with me, а заслуженный деятель Казахстана Сакен Майгазиев исполнил композицию «Дайдидау».

В финале все приглашенные артисты выступили с песней «Любовь уставших лебедей», после чего Димаш присоединился к ним, сорвав овации зала.

Перед выступением самого Димаша его мама Светлана Айтбаева под аккомпанемент младшего сына Мансура и дуэта домбристов Темирлана и Ерната исполнила песню «Мама и Папа».

Возвратившись на сцену вместе с танцевальной группой, Димаш представил насыщенные и динамичные выступления, исполнив композиции «Дүрдараз», Weekend и Give Me Your Love.

В этот вечер впервые со сцены прозвучали недавние премьеры: «Тау ішінде», которую сразу подхватили зрители и Love’s Not Over Yet, где Димаш сам себе аккомпанировал на фортепиано.