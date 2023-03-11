Из Ишима спасли тонущую собаку в СКО

В СКО собака упала в ледяную реку. Из воды животное вытащили спасатели, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт пресс-службы МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

Инцидент произошел днем 10 марта. Рыбак, находясь на берегу Ишима, увидел барахтающуюся в воде собаку. Мужчина сразу позвонил на телефон 112.

Через минуту из расположения пожарной части № 2 города Петропавловска выехала "Газель".

Поднять животное из воды зимой оказалось делом непростым. К месту ЧП спасатели добрались пешком по глубокому снегу.

Раздевшись, спасатель Самат Ахметжанов осторожно спустился в ледяную воду. Его надежно, с помощью верёвки, страховали Досым Жуманов, Айбол Отарбаев, Карим Байтуханов и Едиль Зикрин.

"Собака сильно ослабла, вся дрожала. Завернули в материал и понесли на руках к машине. Там она отогрелась, слабо скулила, пару раз едва вильнула хвостом", - рассказывает Айбол.

Животное передали в приют.