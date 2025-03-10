Из-за непогоды задерживаются рейсы в аэропорту Астаны

Гражданская авиация
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На данный момент задержан вылет шести авиарейсов из 84 запланированных 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с ухудшением погодных условий еще восемь рейсов из 86 не смогли приземлиться вовремя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного аэропорта.

Несмотря на это, воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме. Для очистки взлетно-посадочной полосы и перрона задействовано 23 единицы спецтехники.

Напомним сегодня в столице бушует метель.

#Астана #рейс #аэропорт #самолет

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