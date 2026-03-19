Казахстан станет транзитным мостом между Вьетнамом и Чехией

Дана Аменова
специальный корреспондент

Новый международный авиамаршрут свяжет Ханой, Алматы и Прагу 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 11 июля вьетнамская авиакомпания VietJet Air планирует открытие нового авиамаршрута по направлению Ханой – Алматы – Прага с использованием прав пятой степени свободы воздуха, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Минтранспорта

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю на воздушных судах типа Airbus A330.

«Авиамаршрут будет осуществляться в рамках режима «открытого неба», действующего в РК, который открывает новые возможности для развития международного авиасообщения и привлечения иностранных авиаперевозчиков. Запуск рейса будет способствовать развитию туристических, деловых и гуманитарных связей, а также укреплению сотрудничества с Вьетнамом и Чехией», – проинформировали в министерстве.

Там же добавили, что открытие данного авиамаршрута усиливает позицию Казахстана как транзитного моста между Азией и Европой и способствует дальнейшему развитию международной авиамаршрутной сети.

#Вьетнам #Чехия #авиамаршрут

