С 11 июля вьетнамская авиакомпания VietJet Air планирует открытие нового авиамаршрута по направлению Ханой – Алматы – Прага с использованием прав пятой степени свободы воздуха, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Минтранспорта

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю на воздушных судах типа Airbus A330.

«Авиамаршрут будет осуществляться в рамках режима «открытого неба», действующего в РК, который открывает новые возможности для развития международного авиасообщения и привлечения иностранных авиаперевозчиков. Запуск рейса будет способствовать развитию туристических, деловых и гуманитарных связей, а также укреплению сотрудничества с Вьетнамом и Чехией», – проинформировали в министерстве.

Там же добавили, что открытие данного авиамаршрута усиливает позицию Казахстана как транзитного моста между Азией и Европой и способствует дальнейшему развитию международной авиамаршрутной сети.