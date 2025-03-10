Буран накрыл столицу

Погода
59

В связи с резким ухудшением погоды также закрыты автотрассы в шести регионах страны

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сегодня в Астане бушует метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду, временами 23 метра в секунду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет».

Также по сообщению «Казгидромета» в связи с ухудшением погодных условий (верховой снег, метель, ограничение видимости), закрыто движение для всех видов автотранспорта и ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на участках а/д республиканского значения в 6-и регионах (Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, Северо-Казахстанской областей, областей Абай и Ұлытау) и планируется закрытие в Павлодарской области.

Министерство по чрезвыйчайным ситуациям РК настоятельно рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности, воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

#Астана #метель #буран #трассы

Популярное

Все
Буран накрыл столицу
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Династийные войны и формирование нации: вышел спецкурс о Казахском ханстве
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Мощный циклон угрожает Австралии
Энергетический прорыв Казахстана: стратегия будущего
Президент подписал закон об особом статусе города Туркестан
В США объявили победителей кинопремии «Оскар»
Вторую неделю не прекращаются лесные пожары в Японии
Казахстанские боксеры выиграли медальный зачёт Кубка Странджа
Пресечены хищения с алюминиевого завода и предприятия «Казахмыса»
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Фото вандалов покажут на колесе обозрения в Астане
Потенциал нефтегазовой отрасли рассмотрели в правительстве РК
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
13-летний казахстанский теннисист выиграл «Кубок короля Швеции»
Дожди и снег прогнозируются в Казахстане
Особому городу – особый статус
Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения
Конькобежец Евгений Кошкин завоевал золото этапа Кубка мира
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Какая погода будет 8 марта в Казахстане
Снежные и морозные выходные ожидаются в Казахстане
В Австралии готовятся к мощному удару тропического циклона
Дожди и снег прогнозируются в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]