Буран накрыл столицу

В связи с резким ухудшением погоды также закрыты автотрассы в шести регионах страны

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Сегодня в Астане бушует метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду, временами 23 метра в секунду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Казгидромет».

Также по сообщению «Казгидромета» в связи с ухудшением погодных условий (верховой снег, метель, ограничение видимости), закрыто движение для всех видов автотранспорта и ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта на участках а/д республиканского значения в 6-и регионах (Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, Северо-Казахстанской областей, областей Абай и Ұлытау) и планируется закрытие в Павлодарской области.

Министерство по чрезвыйчайным ситуациям РК настоятельно рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности, воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.