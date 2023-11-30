Из-за роста грузоперевозок Казахстан вновь обратился к Китаю за документами

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля сообщил о том, что из-за роста грузоперевозок Казахстан вновь запросил у КНР дополнительный объем бланков разрешений, передает Kazpravda.kz.

Как отмечается, на сегодня имеется дефицит бланков разрешений КНР вида «С» для автоперевозки грузов

"В соответствии с межправительственным соглашением об автоперевозках в начале года Казахстан получил от китайской стороны 50 тысяч бланков разрешений вида «С», позволяющих осуществлять перевозку грузов между двумя странами. Однако из-за увеличения объемов грузоперевозок Министерство транспорта Казахстана в течение года согласовало получение еще 50 тысяч бланков", - говорится в информации.

На текущий момент у казахстанской стороны осталось порядка 5 тыс. из 100 тысяч бланков. Поэтому, для обеспечения бесперебойных грузоперевозок Министерством транспорта повторно проводятся переговоры с уполномоченным органом КНР о предоставлении дополнительных 10 тысяч бланков разрешений. Сейчас вопрос находится на рассмотрении китайской стороны.

Учитывая, что решение госоргана КНР может быть принято не в скором времени, отечественных перевозчиков просят перед планированием выезда в Китай заблаговременно уточнять информацию о наличии бланков разрешений вида «С» в пунктах пропуска на границе с КНР по электронным адресам: https://cgr.qoldau.kz/ или https://kgd.gov.kz/.