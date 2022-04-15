Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане

В Нур-Султане задержали мужчину, который избил бывшую супругу на улице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Напоним, 13 апреля в 07:50 часов 25-летний житель столицы в ходе конфликта избил свою бывшую супругу. В описании к видео в Telegram-канале Astanovka98 со ссылкой на сестру потерпевшей говорится, что астанчанин избил бывшую жену на глазах у ее матери.

В своем аккаунте в Instagram сестра жертвы написала, что экс-супруг преследует девушку на протяжении 9 месяцев. По этой причине ее вынуждены встречать и провожать с работы родные. Семья неоднократно обращалась с заявлениями в полицию. Однако мужчина нарушает предписания не подходить к бывшей супруге. Мать и сестра астанчанки теперь всерьез опасаются за здоровье и жизнь девушки.

Как подтвердили в ДП, ранее пострадавшая дважды обращалась с заявлениями в полицию по факту преследования ее бывшим супругом. В отношении виновного были вынесены защитные предписания, ему запретили как-либо контактировать с экс-супругой.

Позже стало известно, что сотрудники полиции задержали нарушителя и водворили в камеру временного задержания управления полиции района Есиль.

"В отношении 25-летнего мужчины составлен административный протокол по статье 73-1 КРКоАП за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Окончательное решение будет принято специализированным межрайонным административным судом", – говорится в сообщении ДП.