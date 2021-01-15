Избраны заместители спикера Мажилиса

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании проголосовали за избрание Балаим Кесебаевой и Павла Казанцева на должности заместителей председателя Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
Как напомнил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, в соответствии с пунктом 8 статьи 9 Конституционного закона "О парламенте и статусе депутатов РК", из числа депутатов палаты большинством голосов избираются два заместителя председателя Мажилиса. На должность первого заместителя спикера палаты была предложена кандидатура депутата Балаим Кесебаевой.
"Пользуясь правом, я хочу предложить кандидатуру Балаим Кесебаевой на должность заместителя председателя Мажилиса. Она была депутатом шестого созыва, имеет большой опыт, квалифицированный юрист, многие годы работала в органах юстиции, активно участвовала в работе и показала свой профессионализм. Я считаю ее достойной на эту должность и уверен, что она сможет работать на такой высокой должности", - сказал Нурлан Нигматулин.
Также на должность вице-спикера Нурлан Нигматулин предложил депутата Павла Казанцева.
"В качестве второй кандидатуры на должность заместителя председателя Мажилиса предлагаю Павла Казанцева. Вы все его хорошо знаете, он имеет большой опыт административной и партийной работы, работал на ответственных должностях и в партии, возглавлял комитет партийного контроля, эффективно поработал и в шестом созыве. Поэтому предлагаю его кандидатуру", - заключил спикер палаты.
Депутаты проголосовали за предложенные кандидатуры единогласно.