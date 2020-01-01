Мурат Журинов, Президент Национальной академии наук РК

Непрерывно читаю «Казахстанскую правду» с 50-х годов прошлого столетия. Я был студентом Казахского химико-технологичес­кого института Чимкента, когда впервые взял в руки эту газету. С тех пор я не расстаюсь с ней. Могу сказать, что живу и взрослею вмес­те с «Казправдой». Вначале мы ее читали в библиотеке, потом был период, когда мы читали ее на стендах под стеклом, установленных в парках, возле театров, теперь уже многие годы мы ее выписываем.

Даже будучи молодыми, мы осознавали, что у нас нет времени читать много газет и разбираться в том, насколько то или иное событие важнее и как оно освещено. Лучше сразу прочитать «Казправду», где все четко изложено, и сразу все становилось ясным. Замечательно, что газета сохранила свое первоначальное название и после обретения независимости. При этом, несмотря на различные сложности, главная газета страны сохранила свой авторитет, значение и стиль подачи материалов. Мне как ученому импонирует тот факт, что ваша газета на протяжении многих десятилетий уделяет самое пристальное внимание вопросам науки, пишет о достижениях отечественных ученых. Позволю назвать себя не только преданным читателем газеты, но и тем, кто считает ее трибуну самой авторитетной в стране.

Предпочитаю давать интервью журналистам «Казправды», потому что знаю, что ее читают во всех уголках страны представители всех профессий и слоев общества. Газета всегда нацелена на актуальные темы. Я люблю и ценю ее за то, что она в краткой и точной форме излагает суть событий. Это очень важно в наше очень динамичное время информационных потоков, у читателя нет времени «переваривать» большие тексты, поэтому я за лаконизм и точность информации.

Как постоянный и многолетний читатель «Казправды» приветствую, что в последнее время она становится острой, поднимает проблемы, но подает их взвешенно и корректно. И это правильно. Поэто­му могу с уверенностью сказать, что и впредь буду читать и выражать свою позицию на страницах газеты. «Казахстанская правда», будучи ежедневной газетой, профессионально разбирается в событиях и излагает их по мере важности, при этом не разменивается по мелочам. Подчеркиваю еще раз, что у «Казправды» есть свое лицо, за это я ее и люблю.

А еще ваша газета всегда освещает тему спорта. Этот раздел – один из самых любимых мной. В нем всегда можно прочесть четкую и профессиональную информацию о спортивных событиях, поэтому я всегда предпочитал «Казправду» даже «Советскому спорту».