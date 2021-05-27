Изменения стратегии развития и структуры холдинга "Байтерек" одобрили в Правительстве
На заседании совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы стратегии развития и оптимизации структуры холдинга, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Утвержден проект скорректированной Стратегии развития холдинга "Байтерек" до 2024 года, в которую включено новое направление деятельности – развитие агропромышленного комплекса.
В Стратегии пересмотрен жилищный блок холдинга в части создания Единого оператора жилищного строительства и преобразования "Жилстройсбербанка Казахстана" в АО "Отбасы банк". Расширены инструменты финансовой поддержки крупного, малого и среднего бизнеса и развития экспортного потенциала, усилена проактивная роль и клиентоориентированность холдинга.
На заседании также рассмотрены годовая финансовая отчетность за 2020 год, План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления, вопросы управления рисками и внутреннего контроля холдинга.