Правительство , Общество
Изменились Правила постановки на учет нуждающихся в жилье от государства

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал Постановление Правительства РК от 25 марта 2022 года №162 «О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2012 года № 856 «Об утверждении Правил постановки на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2012 года № 856 «Об утверждении Правил постановки на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде» следующие изменение и дополнение:

в Правилах постановки на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. К социально уязвимым слоям населения относятся:

1) ветераны Великой Отечественной войны;

2) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

3) ветераны боевых действий на территории других государств;

4) инвалиды 1 и 2 групп;

5) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

6) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения (далее – список тяжелых форм некоторых хронических заболеваний);

7) пенсионеры по возрасту;

8) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. При призыве таких лиц на воинскую службу возраст продлевается на срок прохождения срочной воинской службы;

9) кандасы;

10) лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

11) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степеней, многодетные семьи;

12) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, спасании человеческой жизни, охране правопорядка;

13) неполные семьи.»;

дополнить пунктом 11-3 следующего содержания:

«11-3. В случае, если инвалидность 1 или 2 группы устанавливается ребенку-инвалиду, достигшему возраста восемнадцати лет, семья которого состоит на учете как семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов, за ним сохраняется очередность на предоставление жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, до его получения.».

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.  

Премьер-Министр Республики Казахстан   А. Смаилов

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