Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал Постановление Правительства РК от 25 марта 2022 года №162 «О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2012 года № 856 «Об утверждении Правил постановки на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2012 года № 856 «Об утверждении Правил постановки на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде» следующие изменение и дополнение:
в Правилах постановки на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, утвержденных указанным постановлением:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. К социально уязвимым слоям населения относятся:
1) ветераны Великой Отечественной войны;
2) ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий на территории других государств;
4) инвалиды 1 и 2 групп;
5) семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;
6) лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения (далее – список тяжелых форм некоторых хронических заболеваний);
7) пенсионеры по возрасту;
8) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. При призыве таких лиц на воинскую службу возраст продлевается на срок прохождения срочной воинской службы;
9) кандасы;
10) лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
11) многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степеней, многодетные семьи;
12) семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, спасании человеческой жизни, охране правопорядка;
13) неполные семьи.»;
дополнить пунктом 11-3 следующего содержания:
«11-3. В случае, если инвалидность 1 или 2 группы устанавливается ребенку-инвалиду, достигшему возраста восемнадцати лет, семья которого состоит на учете как семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов, за ним сохраняется очередность на предоставление жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, до его получения.».
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан А. Смаилов