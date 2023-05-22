Измените отношение к сайге!

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Игорь Прохоров

В Музее энергии будущего в Астане презентован фотоальбом «AQBÓKEN Saiga tatarica», посвященный проблемам спасения и сохранения популяции сайги в нашей стране.

фото Игоря Бургандинова

Научно-познавательный фотоальбом сопровождается текстами ученых-исследователей на казахском, русском и английском языках.

– Нынешнее поколение не так много знает о сайгаках, – говорит Каиргельды Кабылдин, член редакционного совета этого издания. – Основные источники информации – это лишь статьи и телесюжеты, которые освещают массовую гибель сайгаков, а также новости, связанные с браконьерством, фото- и ви­деоматериалы, пуб­ликуемые в социальных сетях зоозащитниками. Фотоальбом «AQBOKEN Saiga tatarica» издан в первую очередь с целью восполнить пробел научно-познавательных знаний казахстанцев. Ведь ­акцент в нем сделан не только на фотографиях, но и на данных о биологических особенностях и местах обитания сайги.

– На самом деле проект «AQBÓKEN Saiga tatarica» очень своевременный, здесь мы ­можем отметить усилия, которые были сделаны для сохранения и восстановления численности сайгаков. Думаю, фотоальбом станет частью истории нашей страны, – сказала на презентации директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Вера Воронова.

Сайгак – одно из древнейших животных, обитавших в евразийских степях с эпохи плейс­тоцена, пережив ледниковый период, за последние сто лет несколько раз оказывался на грани исчезновения.

Наш народ, живущий в гармонии с природой, издревле лелеял и почитал это нежное и красивое животное степи. О сайгаке слагали стихи и песни. О нем повествовали мифы и легенды. Однако сейчас, по словам экспертов, в Казах­стане недостаточно массовой научно-познавательной литературы с подробной информацией о сайгаках, особенно на казахском языке. Одна из последних книг, основанная на полноценных исследованиях о сайгаках, была издана на русском языке еще в 1982 году.

Фотоальбом включает более 100 фотографий, сделанных отечественными и зарубежными мастерами в разное время года.

Ученые Тиль Дитрих из Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Юрий Грачев, ведущий научный сотрудник Института зоологии Комитета науки МНВО РК, дали положительные рецензии этой книге.

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