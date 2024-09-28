Израиль объявил о ликвидации лидера «Хезболлах» Насраллы

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Глава боевиков был ликвидирован накануне в результате авиаудара по штаб-квартире группировки в Бейруте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

Глава "Хезболлах" Хасан Насралла был уничтожен в результате удара по штаб-квартире террористической группировки в Бейруте, заявили в ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении главы радикального шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллы в результате израильского удара по Бейруту.

«Хасан Насралла, лидер террористической организации "Хезболлах" и один из ее основателей, был ликвидирован ЦАХАЛ вместе с командующим Южным фронтом "Хезболлах" Али Карки и другими командирами "Хезболлах"», - говорится в заявлении израильской армии, опубликованном в субботу, 28 сентября.

Глава боевиков был ликвидирован накануне в результате "точного авиаудара" по штаб-квартире группировки в районе Дахия на юге Бейрута, когда там проходила встреча руководства "Хезболлах", уточнили в ЦАХАЛ. Как сообщается, центральный штаб группировки располагался под землей под жилым домом.

Хасан Насралла возглавлял радикальное шиитское движение в Ливане более трех десятилетий.

«За 32 года правления он был ответствен за убийства многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч террористических атак по всему миру, в ходе которых были убиты мирные жители разных национальностей», - указали израильские военные.

Ранее о гибели Насраллы сообщил ряд израильских СМИ. При этом информагентства Reuters и AFP со ссылкой на источники в радикальной группировке передавали, что лидер "Хезболлах" жив, а иранское агентство Tasnim утверждало, что Насралла "находится в безопасности".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль начал "упреждающую военную операцию" против "Хезболах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая командира ракетных сил группировки Ибрагим Аль-Кубайси. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни людей, среди них женщины и дети.

#гибель #Израиль #Ливан #Хезболлах #Хасан Насралла

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