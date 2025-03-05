Изучая край родной

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Председатель краеведческого общества «Прииртышье» ­Марат Сасанов передал в дар историко-краеведческому музею коллекцию бронзовых предметов и каменное орудие, которые были найдены в прошлом году в ходе археологических раскопок. 

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– Это бронзовые орнаментированные накладки, тройник-распределитель упряжи, несколько проколок, наконечник стрелы и каменный пест, – презентовал будущие экспонаты музея Марат ­Сасанов. – Наши краеведы считают себя частью большой команды музея. Мы делаем одно общее дело – исследуем наш край, прославляем его, совместно выезжаем в экспедиции, делаем открытия, в результате чего обогащаются фонды музея.

Предыдущие подарки-находки краеведов заняли достойное место в музейной экспозиции. Например, это древний глиняный горшок с выпуклым донцем для приготовления еды на костре. Его нашли в 2022 году в песчаном карьере близ села Стеклянка Бескарагайского района. К слову, среди представленных экспонатов это единственный целый глиняный сосуд.

Областной историко-крае­ведческий музей – старейший музей Казахстана с более чем 140-летней богатой историей. Многие ценные экс­понаты из его фондов были переданы в Национальный музей РК.

#музей #археология #Прииртышье

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