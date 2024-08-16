Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
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Алим Анапьянов
Казахстанский кореец по происхождению и теперь уже француз по паспорту Эдуард Сон недавно приезжал в Алматы и сознался: «Это – город моей мечты. Здесь я хотел жить. Но призыв в армию перевернул мою судьбу. Я оказался вначале в России, затем позвала Украина, а оттуда перебрался, как мне казалось, не навсегда, во Францию. И эти перемены в моей жизни, конечно же, произошли благодаря футболу, который я страстно любил и люблю».