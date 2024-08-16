Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет

Бердалин сделал

из меня нападающего

Футболом Эдик увлекся в родной Караганде. Вместе со старшим братом Леней гонял мяч во дворе. Несмотря на то что в уличной команде был самым младшим, выделялся настырностью и умелой обводкой. Позже в группе подготовки «Шахтера» постигал азы настоящего футбола у классного тренера – Серика Бердалина, который сам когда-то выступал за «горняков». Видя, что парень ловит каждое его слово, наставник оставлял его после занятий, и они вместе разучивали новые финты. А на поле Сон славился тем, что быстрее всех бегал. Вот и Серик Сарсенбаевич определил его в линию нападения.

– Я и сам хотел играть в атаке, – рассказывает Эдуард Сон. – Всегда хотел забивать. И это у меня получалось лучше, чем у моих сверстников.

Однажды к ребятам на тренировку пришел незнакомый дядя. Это был представитель спортивного интерната из Алма-Аты Талгат Альмуханбетович Нурмуханбетов. Он рассказал, что набирает перспективных ребят на отделение футбола учебного заведения. Обрисовал перспективы.

– Ребята такие есть, – сказал гостю Серик Сарсенбаевич. – Но им по 13 лет. И, наверное, рано им еще покидать родной город. А вот через год – пожалуйста. Я сам поговорю с родителями. Буду убеж­дать, чтобы отпустили.

Действительно, через год приезжает опять представитель интерната. Это был Владимир Киселев. Серик Бердалин сдержал свое слово – поговорил с родителями нескольких ребят.

– И мы трое: я, Игорь Тюрин и Владимир Педора, который мог в одиночку обыграть полкоманды, – отправились в столицу Казахстана, – продолжает рассказ Эдуард Сон. – Скажу откровенно, первые несколько месяцев было трудно. Нет, не нагрузок физических мы боялись. А ребят постарше, которые к тому времени уже год отзанимались. С ними у нас происходили стычки. Даже дрались…

Однажды, когда в Алма-Ату приехали карагандинцы, Эдуард решил с ними уехать. Упаковал чемодан и сел в автобус. Тут заходит Бердалин и говорит:

– Ты куда собрался?

– Домой…

Серик Сарсенбаевич, выдержав паузу, говорит: «Ты что делаешь? Ведь тобой уже интересуются тренеры юношеской сборной СССР. Скоро последует вызов. Уедешь – все футбольное будущее пойдет насмарку. Да и в «Кайрат» попасть отсюда легче.

Желание играть на большом уровне – детская мечта Эдика. И он, взяв чемодан, поплелся к выходу. Парень стал работать на тренировках еще усерднее. Благо Евгений Иванович Кузнецов, их тренер, спуску никому не давал. Для него всегда на первом месте был футбол. Этого требовал и от подопечных. Вместе с Соном играли проявившие себя потом ребята – Иван Азовский, Николай Зайцев, Олег Дадонов, Аскар Кушербаев и другие.

Спрашиваю: откуда узнали скауты сборной СССР о вас?

– Мы играли на каком-то турнире. Меня и некоторых ребят взяли на заметку тренеры юношеской сборной СССР. И даже пригласили на товарищеские игры со сборной Венгрии и Германии. Я в первом матче вышел на замену, во втором тренеры такой возможности не дали. Но зато я получил приглашение в «Кайрат»…

Как исполнилась давняя мечта

Ясно, что до «основы» было далеко. А вот в дублирующем составе он засветился сразу. Был матч с ташкентским «Пахтакором». В той игре он и отличился. Вратарь гостей выпустил из рук мяч, а быстроногий Эдик успел носком протолкнуть снаряд дальше за линию ворот. После этого его поставили на ставку – 60 рублей стал получать. Но продолжал жить в интернате. Утреннюю тренировку проводил в стенах этого учебного заведения, а на вечернюю отправлялся на базу главной команды страны. Но игровое время получал в «дубле» стабильно. Забивал много. Наверное, поэтому его часто приглашали в состав юношеской сборной СССР. Здесь он познакомился со знаменитостями – Гочей Гогричиани, Сергеем Шмаровым, Олегом Протасовым… Но чтобы сыграть в «основе» «Кайрата», ему пришлось ждать еще три года. Не сложились отношения с главным тренером Леонидом Остроушко, как правило, выпускавшим Сона только в конце матчей. Хотя потенциал у парня был высоким – за дубль колотил мячи исправно.

– Я до сих пор не могу понять, – рассказывает Эдуард, – почему Леонид Константинович меня невзлюбил. Хотя по потенциалу я был сильнее некоторых ребят. Того же Белова.

За «основу» Сон играл мало. В сезоне 1983-го он вышел на поле всего шесть раз. Через год сыграл всего четыре игры. И то все время выходил на замены. Нужно отметить, что в 1984 году исполнилась его детская мечта выступать за «Шахтер». Карагандинцы выиграли Вторую лигу и попали на стыковые матчи. Чтобы помочь команде, тренеры «горняков» решили привлечь в команду Сона. И Остроушко отпустил его на этот турнир.

– В одном из трех матчей я забил гол, – вспомнил Эдуард. – Но это не помогло нашей команде. Мы два матча свели вничью и один проиграли. Неудача постигла со «Спартаком» (Орджоникидзе), который завоевал путевку в Первую лигу.

В конце 1984 года перешел в московское «Динамо» кайратовец Сергей Стукашов. И его место занял Эдуард Сон. Он 21 раз выходил на поле и забил два гола. Самый памятный прицельный удар, конечно же, пришелся в ворота спартаковца Рината Дасаева. Курбан Бердыев фирменным скрытым пасом вывел его на рандеву с голкипером – и молодой форвард пробил хлестко, точно в «домик» Дасаеву. Радости не было предела.

Вспоминая те годы, Эдуард доб­рым словом отмечает Курбана Бердыева: «Все молодые ребята тянулись к нему. Его отличали высокая футбольная эрудиция, профессионализм и самоотдача. Не случайно сегодня он преуспевающий тренер. Такого человека не уважать нельзя».

Единственное, что не нравилось Сону, – это настрой команды на выездные матчи. Особенно когда отправлялись к грандам советского футбола, не все верили в победы. А Эдик своей игрой доказывал, что надо биться. Он страстно не любил проигрывать. Этот год стал для него определяющим. Форвард окреп, стал игроком «основы» «Кайрата». И он для себя решил: буду продолжать играть и «брошу» корни здесь. Но все карты ему спутал телефонный звонок из Министерства обороны СССР. На другом конце провода ему сказали: «Вы призывного возраста. Через два дня ждем вас в Москве».

Эдуард Сон пришел за советом к Леониду Остроушко. Тот и говорит: «Ну что я сделаю? Езжай». Даже не попытался позвонить в спорткомитет республики, где был Аманча Акпаев, который мог бы отсрочить призыв...

Эдик через два дня прибыл в Москву для прохождения срочной службы. Там в Министерстве обороны ему сказали: «Отправляйтесь в Смоленск. Будете приписаны к футбольной команде «Искра». В этой команде он стал одним из лучших бомбардиров. Его мнение всегда выслушивалось руководителями. Он дружил даже с генералом, который однажды выполнил его просьбу. Поступил Сону звонок от Петра Нештетера, который нес армейскую службу в Усть-Каменогорске с Николаем Зайцевым. Они, естественно, в футбол там не играли. И Эдуард попросил своего знакомого генерала, курировавшего спорт, перевести из другой части этих ребят. Так они и присоединились к нему.

И вправду говорят – из искры возгорится пламя

Позже Сон скажет: «Спасибо судьбе, что отправила меня в Смоленск. Потому что из «Искры» я поехал покорять футбольные вершины СССР в «Днепр». Хотя звали в московские «Спартак» и «Торпедо», а также родной «Кайрат». Но настойчивее были украинцы – сразу привезли ключи от квартиры».

– Почему не перешли в «Спартак»? – спросил я. – Ведь туда звали вас, еще когда выступали за «Кайрат». На что Эдуард ответил: «Я хотел. И по стилю игры подходил команде. Просто не было у меня службы в армии. Константин Иванович Бесков уже обжегся на Сергее Шмарове, которого из «Спартака» призвали в армию. Он потом выступал за ЦСКА. Когда Сергей Рожков предложил главному тренеру мою кандидатуру, он сказал: «Мне второй Шмаров не нужен».

Все шло своим чередом. Заканчивалась служба в смоленской «Искре». Именно в этот период в 1988 году «Днепр» делегировал в главную команду Украины (киевское «Динамо») своих лучших нападающих Олега Протасова и Геннадия Литовченко. На их позиции взяли двух известных кайратовцев – Эдуарда Сона и Петра Нейштетера. К тому времени в «Днепре» уже капитанил еще один казахстанец – Антон Шох. Именно в этой дружине по-настоящему раскрылся талант уроженца Караганды.

В первый сезон Сон забил восемь голов в 29 играх. Эдуард и его друзья выиграли чемпионат Союза, а на следующий сезон – Кубок СССР. Выступали в еврокубках. В последнем сезоне за «Днепр» (1990 год) Эдуард Сон стал лучшим бомбардиром клуба, забив 10 мячей в 23 играх. Удачно вписался в состав и Петр Нештетер, не говоря уже об Антоне Шохе и Евгение Яровенко, который также перешел в этот клуб.

Звонок

от Олега Романцева

На такого перспективного футболис­та не могли не обратить внимания руководители других советских команд. Когда он выступал за «Днепр», перед самым Новым годом, а точнее 31 декабря вечером, ему позвонил Олег Романцев – главный тренер «Спартака». Он сказал: «Я бы тебя хотел видеть в составе команды. Как ты на это смотришь?» Сон к тому времени был любимцем днепропетровских фанатов. И знал их отношение к «Спартаку». Нужно было как-то выходить из положения. То есть отказаться от предложения. Чтобы не обидеть Романцева, Эдуард скажет: «Трехкомнатную квартиру в центре Москвы дадите, переберусь к вам». Олег Иванович сразу ответил, что это невозможно, но в три часа ночи перезвонил и заверил, что квартира будет...

Нужно было выпутываться из этой ситуации. Второго января поступило предложение из Швейцарии. И это помогло Сону. Он объяснил ситуацию Романцеву, и Олег Иванович больше не тревожил его. Но в Швейцарию Эдуард не попал, задержался из-за нелетной погоды, и агент улетел с другим футболис­том. Он был вынужден вернуться в «Днепр».

– А почему Вы не вернулись в «Кайрат»? – спросил я.

– Я очень хотел домой, – ответил Сон. – Перед тем как получил приглашение в «Днепр», у меня состоялся обстоятельный разговор с Тимуром Санжаровичем Сегизбаевым. Он работал в «Кайрате» главным тренером. Санжарыч сказал: «Мы тебя ждем». И все. Не было конкретных предложений. А «Днепр» поставил меня на ставку, когда я играл еще в Смоленске, и полгода платил заработную плату.

Звали уроженца Караганды и в мос­ковское «Торпедо». Сам Валентин Козьмич Иванов несколько раз звонил. И всегда Эдик вежливо, в шутливой форме отказывался: «Вы же кричите на игроков. Я теряюсь, когда меня ругают. Тем более при зрителях».

Здравствуй, Франция!

В 1991-м он уже выступал на Корсике (один из 18 регионов Франции). Подсобил украинский футбольный агент. Он посоветовал ехать. Да и зарплату по тем временам дали приличную – 5 000 долларов США. Другим это и не снилось. Приехал на Корсику и удивился. Его взяли на контракт без просмотра, без медицинского обследования. Оказывается, в журнале «Франц футбол» он стоял третьим в списке претендентов в местный клуб. Первым был Сергей Шмаров, вторым – Геннадий Протасов. Но они выбрали другие страны. Сергей отправился в Германию, Гена – в Грецию. После них позвонили Сону. На вопрос: «Будет ли просмотр и медицинское обследование?» – руководство клуба ответило так: «Нам достаточно этой информации в журнале». Тогда Эдуард понял, какой вес занимает в футбольном мире журнал «Франц футбол».

Играл во Франции до конца 1998 года. Выступал в основном за клубы из низшего дивизиона. Но где бы ни играл, всегда был одним из лучших. Между тем в душе уроженца нашей страны еще теплилась надежда, что он вернется в Алматы. Но жизнь продиктовала свои условия. Он в 2003 году купил дом и навсегда обосновался в городке, что в 70 километрах от Лиона. В семье – двое детей. Так и живет Эдуард Сон во Франции. Но иногда приезжает на родину, которая дала ему путевку в жизнь...