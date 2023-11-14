3,6 млн казахстанцев обеспечат "качественными рабочими местами"

Такие результаты ожидает Минтруда от реализации концепции развития рынка труда на 2024-2029 годы, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Как пояснили в министерстве, проект постановления об утверждении концепции находится на рассмотрении аппарата правительства.

Согласно информации, документ разработан с учетом национальных приоритетов и целей, а также международных обязательств и стандартов в области труда и занятости, он определяет основные направления, мероприятия, индикаторы и ответственных исполнителей по развитию рынка труда на период до 2030 года.

Уточняется, что концепция вводит понятие «качественное рабочее место», основными характеристиками которого являются: стабильная занятость (не менее 6 месяцев в год), достойный уровень оплаты труда (не ниже медианной заработной платы в регионе), безопасные условия труда, возможности для профессионального развития и карьерного роста, обеспечение трудовых прав и социальной защиты, а также уважение и признание в обществе.

Именно «качественное рабочее место» станет целевым индикатором работы всех отраслевых государственных органов.

В целях достижения показателей предусмотрены меры по первичной индустриализации в южных регионах страны, реиндустриализации в центральных и восточных областях, кластеризации агробизнеса на севере республики.

Также большое внимание в концепции уделено новым подходам формализации платформенных работников (около 1 млн казахстанцев), синхронизации рынка труда и системы образования, развитию инфраструктуры рынка труда.

Сообщается, что реализация предлагаемых мер приведет к увеличению количества качественных рабочих мест и улучшению структуры занятости. В экономике страны к 2029 году планируется обеспечить 3,6 млн качественных рабочих мест, что составит 45% в общей структуре занятости.