Еще четырех должников по алиментам ограничили в свободе в Кызылординской области

С начала года к административной ответственности в регионе привлечено 16 должников, взыскано алиментов на сумму более 8 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате координационных работ прокуратуры Аральского района Кызылординской области к уголовной ответственности были привлечены 4 нерадивых отца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Как сообщается, должники уклонялись от обязанностей по выплате алиментов более 3 месяцев и были осуждены по статье 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан (неисполнение обязанностей по выплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги).

Злостные неплательщики алиментов за уклонение от исполнения своих обязанностей по уплате алиментов неоднократно привлекались к административной ответственности, отметили в надзорном органе.

Подсудимые полностью признали свою вину, приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Кызылординской области должникам назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Приговоры вступили в законную силу.

Прокуратура области держит на особом контроле работу по взысканию алиментов, добавили в пресс-службе.



