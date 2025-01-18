Качаться можно и в сарае?

Закон и Порядок
0
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Подростки оборудовали спортзал в старой хозпостройке

фото автора

В поселке Восход, что на окраине Семея, ребята самостоятельно решили проблему отсутствия спортивного зала. Не ожидая помощи от властей, они своими силами обустроили спортзал из бывшего сарая. А что было делать? В поселке тренироваться негде, а поездки в центр Семея бьют по карману.

Абонементы в хорошо оборудованные спортивные центры для многих попросту недоступны, да и поездки с окраины до места назначения порой превращаются в настоящий квест. Работа городского общественного транспорта оставляет желать лучшего. В вечернее время автобусы в поселок заезжают редко.

Между тем ребята не просто увле­каются спортом и ведут здоровый образ жизни, среди них есть и те, кто добился признания на спортивных аренах республиканского и международного уровней.

– Мы живем в поселке Восход, хотим, чтобы в нашем районе был спорт­зал. Тот, в котором мы занимаемся сейчас, обустроили сами, – рассказывает двукратный чемпион РК по таэквондо Темирлан Жумагулов. – Это был старый сарай, где держали животных. Все было черное, грязное. Мы очистили помещение, собрали деньги, купили цемент, залили стяжку. Все оборудовали за полтора месяца. Спортинвентарь – наш собственный. Теперь здесь тренируются 10–15 человек, среди которых опытные спортсмены.

Самодельный спортзал обогревается маленькой печкой, которую топят сами ребята. Расходы на электроэнергию и приобретение угля юные спортсмены оплачивают сами. Но тепла хватает ненадолго. На потолке видна изморозь, без курток находиться в помещении невозможно. Ребята признаются, что, когда начинают тренироваться, им становится тепло и холод уже не чувствуется. Но все равно для вспотевшего от физических нагрузок человека в прохладном помещении есть риск простудиться. О комфортабельных душевых здесь и мечтать не приходится.

Но и это еще не все. Сама дорога к спортзалу в вечернее время превращается в настоящее испытание. Улица не освещена, добираться до помещения нужно в буквальном смысле на ощупь.

– Когда идешь в темноте, особенно после дождей, легко поскользнуться. Но других вариантов нет, – разводит руками один из спортсменов.

Жители поселка не раз обращались в городской акимат с просьбой построить в районе спортивную школу. В преддверии новогодних праздников активисты встретились с руководителем городского отдела физической культуры и спорта Бауыржаном Дюсенбаевым. Чиновник пояснил, что детско-юношеские спортивные школы финансируются из областного бюджета и находятся на балансе управления физической культуры и спорта области Абай, и порекомендовал обратиться в областное профильное управление.

Он рассказал, что в проекте детальной планировки жилого массива Водный, что расположен рядом с Восходом, предусмотрено строительство споркомплекса, спортивных и детских площадок, однако точные сроки реализации этих проектов пока неизвестны. А желающих построить частный спортклуб на окраине за свой счет пока нет.

Молодежь Восхода не просто мечтает о нормальных условиях для занятий спортом – ребята уже доказали, что готовы добиваться своей цели. Но кустарный спортзал в старом сарае – дело временное, и нужно полноценное спортивное сооружение. Потому жители поселка продолжают надеяться, что власти наконец-то услышат их и предпримут реальные шаги для решения ситуации.

#Спорт #подростки #поселок #спортзал #сарай #Восход

Популярное

Все
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Что значит оставаться человеком?
Ели съедят олени
Высокая честь – готовить кадры системы национальной безопасности
Знакомые с детства мелодии
Закон Республики Казахстан
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Чтобы не потерять себя
Триумф на родине Болливуда
Разработка старшеклассника поможет диагностировать кожные заболевания
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Очередной сезон обучения в Школе аналитики стартовал в Сенате
Суд Нью-Йорка приговорил Трампа по делу Сторми Дэниэлс
Закон Республики Казахстан
Минсельхоз опроверг слухи о манипуляциях с данными об урожае зерновых
В Костанае половина проектов по программе «Бюджет народного участия» в 2024-м не реализована
Умная система будет вычислять «зайцев» в столичных автобусах
Анастасия Городко – двукратная чемпионка мира среди юниоров
«Сигнальные» штрафы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Долг у госпредприятия по обязательным пенсионным взносам вы…
Рейды в поисках незаконной продажи насвая идут в Астане
Прокуроры СКО защитили в суде права бизнеса
Крупную партию сигарет незаконно пытались ввезти в Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]