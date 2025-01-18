Качаться можно и в сарае?

В поселке Восход, что на окраине Семея, ребята самостоятельно решили проблему отсутствия спортивного зала. Не ожидая помощи от властей, они своими силами обустроили спортзал из бывшего сарая. А что было делать? В поселке тренироваться негде, а поездки в центр Семея бьют по карману.

Абонементы в хорошо оборудованные спортивные центры для многих попросту недоступны, да и поездки с окраины до места назначения порой превращаются в настоящий квест. Работа городского общественного транспорта оставляет желать лучшего. В вечернее время автобусы в поселок заезжают редко.

Между тем ребята не просто увле­каются спортом и ведут здоровый образ жизни, среди них есть и те, кто добился признания на спортивных аренах республиканского и международного уровней.

– Мы живем в поселке Восход, хотим, чтобы в нашем районе был спорт­зал. Тот, в котором мы занимаемся сейчас, обустроили сами, – рассказывает двукратный чемпион РК по таэквондо Темирлан Жумагулов. – Это был старый сарай, где держали животных. Все было черное, грязное. Мы очистили помещение, собрали деньги, купили цемент, залили стяжку. Все оборудовали за полтора месяца. Спортинвентарь – наш собственный. Теперь здесь тренируются 10–15 человек, среди которых опытные спортсмены.

Самодельный спортзал обогревается маленькой печкой, которую топят сами ребята. Расходы на электроэнергию и приобретение угля юные спортсмены оплачивают сами. Но тепла хватает ненадолго. На потолке видна изморозь, без курток находиться в помещении невозможно. Ребята признаются, что, когда начинают тренироваться, им становится тепло и холод уже не чувствуется. Но все равно для вспотевшего от физических нагрузок человека в прохладном помещении есть риск простудиться. О комфортабельных душевых здесь и мечтать не приходится.

Но и это еще не все. Сама дорога к спортзалу в вечернее время превращается в настоящее испытание. Улица не освещена, добираться до помещения нужно в буквальном смысле на ощупь.

– Когда идешь в темноте, особенно после дождей, легко поскользнуться. Но других вариантов нет, – разводит руками один из спортсменов.

Жители поселка не раз обращались в городской акимат с просьбой построить в районе спортивную школу. В преддверии новогодних праздников активисты встретились с руководителем городского отдела физической культуры и спорта Бауыржаном Дюсенбаевым. Чиновник пояснил, что детско-юношеские спортивные школы финансируются из областного бюджета и находятся на балансе управления физической культуры и спорта области Абай, и порекомендовал обратиться в областное профильное управление.

Он рассказал, что в проекте детальной планировки жилого массива Водный, что расположен рядом с Восходом, предусмотрено строительство споркомплекса, спортивных и детских площадок, однако точные сроки реализации этих проектов пока неизвестны. А желающих построить частный спортклуб на окраине за свой счет пока нет.

Молодежь Восхода не просто мечтает о нормальных условиях для занятий спортом – ребята уже доказали, что готовы добиваться своей цели. Но кустарный спортзал в старом сарае – дело временное, и нужно полноценное спортивное сооружение. Потому жители поселка продолжают надеяться, что власти наконец-то услышат их и предпримут реальные шаги для решения ситуации.