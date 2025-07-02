Преступную группу ликвидировали в Шымкенте

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

При обыске у правонарушителей изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы

Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции в Шымкенте пресекли деятельность организованной группы, причастной к серии разбойных нападений, грабежей и вымогательств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По данным следствия, организатор привлек в группу доверенных лиц и систематически определял места, где, по его мнению, могут находиться крупные суммы денег — для последующих хищений или нападений.

Кроме того, он контролировал деятельность одного из ночных клубов, незаконно получая до 2,5 миллиона тенге ежемесячно за так называемую «защиту».

«В результате оперативных мероприятий организатор и его близкий подельник задержаны. При обыске изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Также установлены еще пятеро участников, действиям которых будет дана правовая оценка», – детализировали в правоохранительных органах. 

Мероприятие проведено при координации прокуратуры города.

#преступники #группа #ликвидация

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