При обыске у правонарушителей изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы

Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции в Шымкенте пресекли деятельность организованной группы, причастной к серии разбойных нападений, грабежей и вымогательств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По данным следствия, организатор привлек в группу доверенных лиц и систематически определял места, где, по его мнению, могут находиться крупные суммы денег — для последующих хищений или нападений.

Кроме того, он контролировал деятельность одного из ночных клубов, незаконно получая до 2,5 миллиона тенге ежемесячно за так называемую «защиту».

«В результате оперативных мероприятий организатор и его близкий подельник задержаны. При обыске изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Также установлены еще пятеро участников, действиям которых будет дана правовая оценка», – детализировали в правоохранительных органах.

Мероприятие проведено при координации прокуратуры города.