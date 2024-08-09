За подготовку организаций образования к новому учебному году, в том числе детских садов, школ, колледжей, ответственность несут не только областное управление образования, но и акимы города Кызылорды и всех районов. Поэтому задачи должны быть выполнены качественно и в срок.

Об этом на совещании напомнил заместитель акима области Шахмардан Байманов.

– Готовность школ на постоянном контроле главы региона Нурлыбека Налибаева. В прошлом году благодаря строительству дополнительных пристроек к зданиям была решена проблема школ, в которых могло возникнуть трехсменное обучение. Кроме того, в рамках Национального проекта «Комфортная школа» в регионе будут решены проблемы четырех школ, за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования – двух, на спонсорские средства – одной школы. В 2025 году в области не должно быть ни одной аварийной школы. Это прямое поручение Главы государства, одно из приоритетных направлений работы областного управления образования, – сказал замакима.

Он также напомнил о необходимости строгого соблюдения всех требований безопасности в учреждениях образования. Департаменту полиции совместно с управлением образования поручено проверить состояние камер видеонаблюдения и их подключение к Центру оперативного реагирования, а ответственным лицам – особо проконтролировать качество питания в школах. Также поручено на высоком уровне организовать ежегодную акцию «Дорога в школу».

В области на новый учебный год запланирован ввод в эксплуатацию трех новых зданий. В частности, 1 сентября откроют двери: на левобережье областного центра школа на 900 мест в рамках нацпроекта «Комфортная школа», школа № 133 на 100 мест в ауле Жансеит Шиелийского района и школа № 193 на 150 мест в ауле Байкенже Жанакорганского района. Кроме того, в сентябре в Кызылорде будет сдан строя­щийся Дворец школьников. Сейчас в регионе идет капитальный ремонт восьми школ. В новом учебном году в 1-й класс будут зачислены около 15,5 тыс. детей.