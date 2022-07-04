Качество дороги будут проверять до укладки асфальта в Казахстане

В Казахстане долговечность дорожного полотна будет проверяться до укладки асфальта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В апреле прошлого года Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter высказался о состоянии дорог в стране. Он отметил, что состояние республиканских и местных дорог вызывает справедливые нарекания граждан.

«Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств», – заявил Глава государства и поручил Правительству, акимам и правоохранительным органам принять системные меры по выправлению ситуации.

Как сообщили в МИИР, по поручению Главы государства 12 декабря прошлого года был утвержден Комплексный план системных мер, направленный на повышение качества выполняемых работ и улучшение состояния автодорог. В рамках плана ведется изучение новых технологий дорожного строительства.

«Так, в целях повышения качества дорожного полотна была внедрена система определения колейности. В лаборатории научно-исследовательского института «КазДорНИИ» образцы подвергаются испытаниям, имитирующим реальные условия эксплуатации.

Таким образом, заключение о качестве и долговечности дороги будет вынесено до начала проведения работ по укладке асфальтобетона», – рассказали в министерстве.