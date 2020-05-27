​Качеству дорог – общественный контроль

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Жанат Токтарова

С прошлого года ход дорожного строительства находится в зоне повышенного внимания участников проекта общественного мониторинга «Сапалы жол – Адалдық алаңы», реализуемого Агентством по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области совместно с проектным офисом «Акжайык – адалдык аланы» с привлечением членов специальной мониторинговой группы, общественников, СМИ. В очередной рейд по дорогам отправились и журналисты.

Как стало известно, для реализации проекта был подписан меморандум с РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Западно-Казахстанской области, осуществляющим лабораторную экспертизу качества объектов дорожного строительства и материалов. По словам руководителя управления превенции и добропорядочности антикоррупционной службы по региону Биржана Хайруллина, главная цель общественного мониторинга – предупредить возникновение многомиллионного ущерба при использовании бюджетных средств.

Опыт первого года показал, что общественный контроль позволяет не только отследить качество ремонта дорог, но и соблюдение графика работ, чтобы исключить простои.

– В прошлом году мы инспектировали ход строительства областных дорог. При этом выявили немало недостатков, – рассказал Биржан Хайруллин. – К примеру, проектная группа на объекте в Таскалинском районе зарегист­рировала отсутствие на месте специалистов технадзора, производственных журналов. Грубейшие нарушения были обнаружены в Уральске при строительстве дороги по улице Молдагуловой: под асфальтом, уложенным на тротуаре, не оказалось основы.

В результате лабораторных исследований на некоторых объек­тах были выявлены ощутимые перепады в местах технологичес­кого сопряжения. Кроме того, в некоторых местах обнаруживалось отсутствие водоотводных каналов, регистрировались ошибки при проектировании перекрестков.

В ходе очередного рейда в поле зрения группы оказались две улицы – Лесозащитная и 8 Марта. Обе никогда не имели твердого покрытия. Первая расположена в спальном районе, вторая – в исторической части областного центра.

Местные жители искренне радуются прокладке асфальта и тщательно следят за тем, как работают дорожные рабочие. При этом специалистов Национального центра качества дорожных активов встречают настороженно: зачем, мол, пожаловали? Когда же те при помощи специального бура стали отбирать образцы дорожного полотна и тротуара, тут же гневно поинтересовались: ну вот – насверлили дырок, а заделывать кто будет?

Между тем членов проектной группы и инженеров дорожной лаборатории удивило отсутствие на одной из сторон дороги тротуара и мест парковок. По словам начальника участка Станислава Оторвина, строительство ведется согласно проекту, протяженность улицы составляет 1,5 километра, работы были начаты 1 мая. За 20 дней завершена укладка асфальта на участке в 400 метров, ведется обустройство обочин щебеночно-гравийной смесью.

– На каждом этапе осуществляется контроль, все выявляемые замечания устраняем незамедлительно, да и сами жильцы прис­тально следят за ходом работ. Общественный контроль со всех сторон идет, – говорит начальник участка.

На улице 8 Марта жительница дома номер 22/1 Кымбат Нургалиева тоже строго поинтересовалась у инженеров дорожной лаборатории, зачем, дескать, они асфальт портят. Пришлось объяснять.

– Прокладка асфальта для нашей старинной улицы – долгож­данное событие, потому мы хотим, чтобы все работы были сделаны качественно. Слежу за работой дорожников, недовольна тем, что они оставили большую щель между полотном дороги и обочиной. Пришлось самой из остатков асфальта заделывать дыру. Также не предусмотрены парковки для автомобилей, а ведь рядом находится мечеть, много людей сюда приезжают. Прошу общественный контроль обратить внимание на это, – попросила неравнодушная горожанка.

Уральск считают городом с уникальной историей. Народная молва гласит, что начало строительства на улице 8 Марта ознаменовалось удивительными находками. Мол, как только дорожники на одном из участков сняли верхний слой грунта для начала земляных работ, тут же появились кладоискатели. И говорят, нашли монеты, датируемые 1781 годом, обломки древней керамики и даже проржавевший маузер!

По словам дорожного инженера по строительству РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Западно-Казахстанской области Заурбека Кипшакбаева, лабораторные исследования сорока улиц они ведут на основании договора с заказчиком строительства – отделом ЖКХ акимата города. Отслеживают все этапы ремонта и реконструкции дорог с главной целью – не допустить дефектов.

С начала мая лабораторно исследовано порядка десяти объек­тов. Основные замечания к подрядчикам касаются качества основания дорожного полотна, несоблюдения технологий, отсутствия внимания к укреплению обочин... По итогам исследований выписываются предписания, в дальнейшем заказчик и технадзор контролируют выполнение всех указанных замечаний.

– На улице Лесозащитной, к примеру, нами выявлено занижение на 8 сантиметров канализационного люка относительно уровня покрытия. На улице 8 Марта обратили внимание подрядчиков на обустройство обочин. В случае выявляемых несоответствий подрядчики в обязательном порядке должны устранить замечания, – отметил Заурбек Кипшакбаев.

В отделе ЖКХ городского акимата отмечают, что только приветствуют общественный контроль за ходом строительно-монтажных работ. По словам заместителя руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства городского акимата Аслана Даубаева, общественный мониторинг проекта «Сапалы жол – Адалдық аланы» – это дополнительная помощь для контроля за качеством работ.

– Мы, как заказчики строительства дорог, всегда учитываем пожелания граждан, проживаю­щих на ремонтируемых улицах. Каждый объект по окончании работ проходит госкомиссию, эксперт­ную оценку технадзора, авторского надзора, только после этого ­акимат города берет улицу на свой баланс. Каждый из подрядчиков имеет обязательство в течение 5 лет осуществлять гарантийное обслуживание своих объектов, – говорит Аслан Даубаев.

Как отметили в отделе жилищно-коммунального хозяйства городского акимата, отсутствие тротуара по одной стороне улицы Лесозащитной объясняется проложенным под землей водопроводом и кабелями телекоммуникационных сетей.

– Прокладывать тротуар поверх водопровода нецелесообразно, парковки к частным домам и карманы для автомобилей проек­том также не предусмотрены – улицы здесь узкие. А вот обочины будут обустроены, – обещает Аслан Даубаев.

Приоритет в ремонтной кампании акиматом города отдан капитальному строительству дорог в тех микрорайонах города, где никогда не имелось твердого асфальтового покрытия. Больше всего будет заасфальтировано улиц в крупнейшем микрорайо­не «Зачаганск» – 19, во Втором рабочем поселке – 8. 31 проект реализуется по программе «Дорожная карта занятости».

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