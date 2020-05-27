​Качеству дорог – общественный контроль

С прошлого года ход дорожного строительства находится в зоне повышенного внимания участников проекта общественного мониторинга «Сапалы жол – Адалдық алаңы», реализуемого Агентством по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области совместно с проектным офисом «Акжайык – адалдык аланы» с привлечением членов специальной мониторинговой группы, общественников, СМИ. В очередной рейд по дорогам отправились и журналисты.
Как стало известно, для реализации проекта был подписан меморандум с РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Западно-Казахстанской области, осуществляющим лабораторную экспертизу качества объектов дорожного строительства и материалов. По словам руководителя управления превенции и добропорядочности антикоррупционной службы по региону Биржана Хайруллина, главная цель общественного мониторинга – предупредить возникновение многомиллионного ущерба при использовании бюджетных средств.
Опыт первого года показал, что общественный контроль позволяет не только отследить качество ремонта дорог, но и соблюдение графика работ, чтобы исключить простои.
– В прошлом году мы инспектировали ход строительства областных дорог. При этом выявили немало недостатков, – рассказал Биржан Хайруллин. – К примеру, проектная группа на объекте в Таскалинском районе зарегистрировала отсутствие на месте специалистов технадзора, производственных журналов. Грубейшие нарушения были обнаружены в Уральске при строительстве дороги по улице Молдагуловой: под асфальтом, уложенным на тротуаре, не оказалось основы.
В результате лабораторных исследований на некоторых объектах были выявлены ощутимые перепады в местах технологического сопряжения. Кроме того, в некоторых местах обнаруживалось отсутствие водоотводных каналов, регистрировались ошибки при проектировании перекрестков.
В ходе очередного рейда в поле зрения группы оказались две улицы – Лесозащитная и 8 Марта. Обе никогда не имели твердого покрытия. Первая расположена в спальном районе, вторая – в исторической части областного центра.
Местные жители искренне радуются прокладке асфальта и тщательно следят за тем, как работают дорожные рабочие. При этом специалистов Национального центра качества дорожных активов встречают настороженно: зачем, мол, пожаловали? Когда же те при помощи специального бура стали отбирать образцы дорожного полотна и тротуара, тут же гневно поинтересовались: ну вот – насверлили дырок, а заделывать кто будет?
Между тем членов проектной группы и инженеров дорожной лаборатории удивило отсутствие на одной из сторон дороги тротуара и мест парковок. По словам начальника участка Станислава Оторвина, строительство ведется согласно проекту, протяженность улицы составляет 1,5 километра, работы были начаты 1 мая. За 20 дней завершена укладка асфальта на участке в 400 метров, ведется обустройство обочин щебеночно-гравийной смесью.
– На каждом этапе осуществляется контроль, все выявляемые замечания устраняем незамедлительно, да и сами жильцы пристально следят за ходом работ. Общественный контроль со всех сторон идет, – говорит начальник участка.
На улице 8 Марта жительница дома номер 22/1 Кымбат Нургалиева тоже строго поинтересовалась у инженеров дорожной лаборатории, зачем, дескать, они асфальт портят. Пришлось объяснять.
– Прокладка асфальта для нашей старинной улицы – долгожданное событие, потому мы хотим, чтобы все работы были сделаны качественно. Слежу за работой дорожников, недовольна тем, что они оставили большую щель между полотном дороги и обочиной. Пришлось самой из остатков асфальта заделывать дыру. Также не предусмотрены парковки для автомобилей, а ведь рядом находится мечеть, много людей сюда приезжают. Прошу общественный контроль обратить внимание на это, – попросила неравнодушная горожанка.
Уральск считают городом с уникальной историей. Народная молва гласит, что начало строительства на улице 8 Марта ознаменовалось удивительными находками. Мол, как только дорожники на одном из участков сняли верхний слой грунта для начала земляных работ, тут же появились кладоискатели. И говорят, нашли монеты, датируемые 1781 годом, обломки древней керамики и даже проржавевший маузер!
По словам дорожного инженера по строительству РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Западно-Казахстанской области Заурбека Кипшакбаева, лабораторные исследования сорока улиц они ведут на основании договора с заказчиком строительства – отделом ЖКХ акимата города. Отслеживают все этапы ремонта и реконструкции дорог с главной целью – не допустить дефектов.
С начала мая лабораторно исследовано порядка десяти объектов. Основные замечания к подрядчикам касаются качества основания дорожного полотна, несоблюдения технологий, отсутствия внимания к укреплению обочин... По итогам исследований выписываются предписания, в дальнейшем заказчик и технадзор контролируют выполнение всех указанных замечаний.
– На улице Лесозащитной, к примеру, нами выявлено занижение на 8 сантиметров канализационного люка относительно уровня покрытия. На улице 8 Марта обратили внимание подрядчиков на обустройство обочин. В случае выявляемых несоответствий подрядчики в обязательном порядке должны устранить замечания, – отметил Заурбек Кипшакбаев.
В отделе ЖКХ городского акимата отмечают, что только приветствуют общественный контроль за ходом строительно-монтажных работ. По словам заместителя руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства городского акимата Аслана Даубаева, общественный мониторинг проекта «Сапалы жол – Адалдық аланы» – это дополнительная помощь для контроля за качеством работ.
– Мы, как заказчики строительства дорог, всегда учитываем пожелания граждан, проживающих на ремонтируемых улицах. Каждый объект по окончании работ проходит госкомиссию, экспертную оценку технадзора, авторского надзора, только после этого акимат города берет улицу на свой баланс. Каждый из подрядчиков имеет обязательство в течение 5 лет осуществлять гарантийное обслуживание своих объектов, – говорит Аслан Даубаев.
Как отметили в отделе жилищно-коммунального хозяйства городского акимата, отсутствие тротуара по одной стороне улицы Лесозащитной объясняется проложенным под землей водопроводом и кабелями телекоммуникационных сетей.
– Прокладывать тротуар поверх водопровода нецелесообразно, парковки к частным домам и карманы для автомобилей проектом также не предусмотрены – улицы здесь узкие. А вот обочины будут обустроены, – обещает Аслан Даубаев.
Приоритет в ремонтной кампании акиматом города отдан капитальному строительству дорог в тех микрорайонах города, где никогда не имелось твердого асфальтового покрытия. Больше всего будет заасфальтировано улиц в крупнейшем микрорайоне «Зачаганск» – 19, во Втором рабочем поселке – 8. 31 проект реализуется по программе «Дорожная карта занятости».