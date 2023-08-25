Каир – город, где жива память о сыне Великой Степи

К 800-летию Султана Байбарса

В Каире, столице с многовековой историей, пережившей две революции с начала XXI века – в 2011 и 2013 годах, наблюдается новый подъем. Как отмечают сами местные жители, полтора часа в пути уже вызывают недоумение, в то время как раньше требовалось до двух-трех часов, чтобы попасть в пункт назначения. Проблему решили за счет строительства мостов и дополнительных развязок. Для мегаполиса с более чем 20-миллионным населением это большое достижение. Радовало глаз разноцветье улиц, несмотря на преобладающий желто-пустынный цвет домов и зданий. Как нам показалось, более яркими красками заиграла и одежда женщин вокруг и в магазинах.

Каир в частности и Египет в целом в последние десятилетия принимает огромный поток беженцев и мигрантов как из соседних стран Африки, так и всего Ближнего Востока – Ливии, Судана, Палестины, Ирака, Сирии, Йемена… Все они находят приют на этой древней земле, более того, находят применение своим навыкам и знаниям, порой составляя достойную конкуренцию местным жителям. Мы их видели повсюду: на улицах, в различных заведениях. Особо заметно присутствие сирийцев, которые не только переместились сюда в поисках безопасности, но и перенесли сюда свой бизнес – открыли магазины, кафе, рестораны, фабрики и ремесленные лавки. Сегодня египтяне еще ближе знакомятся с сирийской культурой и кухней и принимают ее с большим удовольствием. При этом они признают, что многому учатся у сирийцев, перенимают их накопленный веками опыт, утонченный вкус. Было весьма приятно слышать такие отзывы от египтян, страна которых с конца XIX века находилась в авангарде современного арабского мира: здесь возникали первые музеи и театры, опера, кинематограф, развивалось музыкальное искусство, создавались первые в новой и новейшей истории арабского мира университеты, школы, музеи, газеты и журналы.

При этом в Египте для беженцев и мигрантов не создаются специальные зоны и лагеря для проживания, их не изолируют от общества. Наоборот, они становятся его неотъемлемой частью, имеют различные преференции. Как руководство страны, так и простой народ придерживаются философии, что это – их братья, которых неприлично попрекать сделанным добром, наоборот, их нужно поддержать в трудную минуту (такой миссии Египет неоднократно придерживался на протяжении своей современной истории). Со стороны местных жителей не чувствуется агрессии и неприятия, несмотря на существующие проблемы, с которыми они сталкиваются и сами, – дороговизна жизни, рост цен, безработица, аномальная жара.... Вовсе не идеализируя египтян, все же необходимо признать их теплоту в общении и отношении к людям. Наверное, это веками выработанный генетический код, традиция и философия жизни. Здесь еще много толерантности, снисходительности, широты души, эмоцио­нальности…

С другой стороны, это и неудивительно для Египта, центра вселенной – «Умм ад-дунйа», который на протяжении всей своей истории, находясь на стыке нескольких континентов, всегда притягивал к себе взоры чужеземцев – ливийцев, нубийцев, гиксосов, хеттов, персов, греков, римлян, византийцев, арабов, европейцев. Все они пытались завоевать страну пирамид – «Дар Нила», как ее называл Геродот. И Египет всех принимал, предоставлял возможность показать себя, свои умения и различное мастерство. Как и древний и средневековый Китай, Египет ассимилировал всех пришельцев своим величием, древней историей, цивилизационным развитием. Всем им нравилась местная культура. Так было с Камбизом, Птолемеями и другими. Каждый, очарованный Египтом, привносил в него что-то свое и новое, в итоге происходил синтез культур и народов, что служило на общее благо. Так произошло и с нашими предками-мамлюками, которые, придя к власти, служили этой стране и всему мусульманскому миру.

В настоящее время активно начался переезд различных государственных органов в новую административную столицу (символ новой республики!), которая находится на расстоянии 60 км к востоку от центра Каира, ее площадь превышает 700 кв. км. Многие объекты здесь находятся на стадии завершения либо уже переданы в эксплуатацию. Также построена самая большая на данный момент мечеть в Африке (Масжид Миср) и одна из крупнейших в мире.

В Египте, который являет собой пример музея под открытым небом, сегодня продолжают создаваться и новые хранилища, среди них – Национальный музей египетской цивилизации, в текущем году планируется открытие Большого Египетского музея, или Музея Гизы.

Имя, запечатленное в ВЕКАХ

Находясь в Египте, на вопрос о своем происхождении и азиатском облике называла нашу страну и, чтобы было понятнее, уточняла: мы – потомки Султана Байбарса. Тогда в ответ от всех, независимо от их уровня образования, социального статуса и возраста, сразу получала улыбки и восторженные возгласы: «Он был хорошим человеком!». Возможно, кто-то из них мало что знает о легендарном полководце и своем правителе, но его имя знакомо всем в Египте, потому что оно запечатлено не только в официальной истории, но и в народной памяти. Ведь лишь ему одному из числа чужеземцев народ посвятил целый роман – «сиру», в котором воспеваются его подвиги, заслуги и достижения. Традиция исполнять этот «роман» под сопровождение музыкального инструмента «рабаба» по сей день существует в Египте. А народной любви, как правило, удостаиваются немногие, потому что ее не купишь, ее можно лишь заслужить. Как казахстанку, меня переполняла гордость за незапятнанную репутацию нашего предка в стране, которой он правил 17 лет, за то, что его здесь до сих пор любят, помнят и чтут. Думаю, что он сполна снискал себе такую славу и расположение, потому что, помимо внешеполитического поприща, он многое сделал для повышения благосостояния египтян и всего мусульманского мира.

Что касается мечети Султана аз-Захира Байбарса, то она входит в тройку крупнейших по площади и значимости духовных сооружений Египта. Однако судьба этого бесценного шедевра мамлюкской архитектуры складывалась весьма непросто и трагично. С конца XVIII и до начала XX веков мечеть, возраст которой превышает 756 лет (построена примерно в 1269 г.), использовалась французами и англичанами как форпост, затем мыловарня, место для забоя скота и прочее, пока в 1918 году не была взята под контроль Комитетом по охране памятников. Специалисты отмечают, что мечеть по своему облику очень напоминает Мечеть Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует!) в Медине.

В ходе общения жители Каира упоминали, что те, кто жил поблизости от этой мечети (жители так называемого квартала «аз-Захирия»), ходили туда совершать молитву еще и в прошлом веке, но подчеркивали, что она находилась в весьма плачевном состоянии.

Когда проходила церемония открытия мечети, силы безопас­ности не могли сдержать поток людей, стремившихся попасть внутрь. Ввиду участия ряда VIP-персон, это, конечно, могло создать определенные проблемы. Вместе с тем, присутствуя там, я подумала: если для нас это – дань памяти нашему победоносному предку и соплеменнику, то для египтян – оказание посмертной почести их собственному правителю, который не запятнал себя коррупцией, произволом и деспотизмом, а преданно служил стране, в которой ему удалось подняться на самый высокий пьедестал.

Открытие мечети после ее реставрации имело большой резонанс. Несомненно, об этом были наслышаны почти все жители Каира. Также многие вспоминали о прямом вещании первой пятничной молитвы, которая состоялась 9 июня.

В Египте сохранилось большое количество памятников мамлюкской эпохи, которая охватывает довольно длительный период (свыше 2,5 веков, с 1250 о 1517 гг.). Эти памятники разбросаны в различных частях страны, но больше всего их, конечно, в столице – Каире, в том числе те, которые расположены на улице аль-Муизз.

Султан Байбарс, вернувшись после битвы 1260 года при Айн-Джалуте, принялся за строительство новых объектов в Египте, а также вознамерился дать новую жизнь социальной, образовательной и духовной сфере. Именно при нем были построены многочисленные больницы («бимаристаны»), мечети, учреждены медресе, в которых обучали не только фикху в соответствии с маликитским и ханифитским мазхабами, но и хадисам, и чтению Священного Корана.

Останки одной такой религиозной школы, которая носила имя самого Байбарса и была построена в 1262-1263 годах, сохранились до наших дней. Из всего комплекса уцелела лишь одна прямоугольная комната («сабиль» – общественный колодец и источник воды), над которой возвышается «логотип» («ранк» по-арабски) Султана Байбарса в виде двух перевернутых барсов, деревянная дверь, фрагменты минарета. Специалисты отмечают, что медресе в своем первозданном виде запечатлено на снимках, которые были сделаны различными европейскими путешественниками. Там отображены минарет, купол и «сабиль».

Важные артефакты касательно реалий мамлюкской эпохи хранятся и в Музее исламской культуры в Каире, который был создан в 1881 году и является одним из первых музеев в арабском мире. Здесь имеется отдельный зал, посвященный мамлюкам.

Таким образом, сведения о мамлюкской эпохе можно черпать в Египте в памятниках архитектуры, музеях, фольклоре, трудах средневековых авторов и исследованиях современных ученых. Изучая их, можно проследить и присутствие тюркского элемента в средневековой мусульманской цивилизации.

При этом важно не забывать, что правление мамлюков распространялось широко за пределами Египта. Следы правления и деятельности мамлюков ярко прослеживаются и в странах Шама (Сирия, Ливан, Иордания и Палестина) и Аравийского полуострова. Полагаем, что это благодатная почва для наших исследователей. Недавно узнала, что ливанский Триполи («Тарабулюс аш-шарк» – «Триполи Востока») является вторым после Каира городом по значимости с точки зрения присутствия памятников мамлюкского периода. Но это тема отдельного разговора.

«Люди пера» и «люди меча»

После обретения независимости Казахстан в рамках осмысления своей истории и своего места в цивилизационном развитии человечества, в рамках процесса возрождения исторической памяти продолжил работу по изучению культурно-исторических связей с мусульманским миром. Центрально-Азиатский регион в его современном понимании, частью которого является и наша страна, внес значимый вклад в средневековую исламскую цивилизацию.

Тюрки, или тюркоязычные народы (вернее – выходцы из тюркских земель, независимо от их происхождения, в силу размытости тогдашних границ и отсутствия национальных государств), ранее также известные как «люди железа» и «люди коня», заняли достойное место в различных сферах жизни халифата. После проникновения ислама на земли тюрков этот регион вовлекается в орбиту влияния арабо-мусульманской цивилизации и становится ее неотъемлемой частью. Тюрки сыграли важную роль в деле защиты и распространения ислама как в качестве отважных воинов, так и ярких представителей мусульманской науки, культуры и образования.

С VIII–IX веков тюркский мир, находясь на периферии мусульманского мира, продолжает свое духовное развитие в лоне ислама и его ценностей. До начала XX века все его наследие, традиции, обычаи, культура, наука и литература получали претворение либо на арабском языке, либо с использованием арабской графики. Более того, из региона современной Центральной Азии вышли многочисленные ученые, внесшие большой вклад в развитие арабо-мусульманской цивилизации. Одна лишь казахская земля подарила таких выдающихся личностей, как «Второй учитель» Абу Наср аль-Фараби, авторы фундаментальных трудов по арабской филологии – составитель словаря «ас-Сыхах» Исмаил аль-Джаухари и составитель словаря «Диуан аль-адаб» Исхак аль-Фараби. Имеется еще большое количество имен, канувших в Лету, и их предстоит вновь «открывать» будущим поколениям.

Тюркское присутствие в халифате усиливается с эпохи правления Аббасидов. Подобно другим народам и государствам (Китай, Киевская Русь, Византийская империя, Персия и др.), арабы также формировали свои воинские подразделения из числа представителей тюркского этноса, которых называли «гулямами», «мамлюками».

К. Э. Босворт в своем труде «Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии» отмечает, что к началу XI века тюрки проникли в военные и государственные институты почти всех мусульманских стран к востоку от Египта. О повсеместном господстве тюрков пишет и Ибн Халдун. Именно тюрки смогли противостоять крестоносцам и монгольскому нашествию и спасти мусульманский мир. В этой связи особо следует отметить достижения Султана Захира Байбарса (1223–1277), 800-летие которого отмечается в текущем году.

Со временем укрепив свои позиции, тюрки стали создавать целые династии, существовавшие за пределами традиционной территории своего расселения, и править в различных частях мусульманского мира, как в Северной Африке, так и на Ближнем Востоке, в Индостане.

Важную роль в укреплении тюркского элемента в истории мусульманской цивилизации сыграли мамлюки.

Однако задолго до этого присутствие тюрков в арабо-мусульманской цивилизации началось с духовной сферы – на поприще науки и знаний, с деятельности так называемых «людей калама (пера)». Ввиду сложившейся исторической ситуации, когда каждый мог созидать независимо от происхождения и вероисповедания, появилась целая плеяда ученых из числа завоеванных народов, которые в совершенстве освоили арабский язык, ставший к тому времени государственным, более того – превратившийся в язык науки.

После эпохи Абу Насра аль-Фараби тюркский элемент постепенно начнет укрепляться в военной сфере и политике. Таким образом, «люди пера» из числа выходцев из Центральной Азии хронологически предшествовали появлению «людей меча» в исламской цивилизации. Сначала тюрки войдут в состав наемной гвардии халифата, затем их позиции усилятся, и они станут регулировать политическую ситуа­цию, сами приводить к власти и свергать халифов, которые часто превращались в марионеток в их руках. Так, в результате дворцового переворота к власти в Египте в 1250 году придут мамлюки, которые распространят свою власть на большую часть Ближнего Востока и Северной Африки.

Через 310 лет после смерти «Второго учителя» на Ближнем Востоке вновь зазвучит тюркское имя, но уже на другом поприще – Султан аз-Захир Байбарс осенью 1260 года в решительной схватке нанесет сокрушительное поражение монголам, что позволит мамлюкам утвердиться в Шаме, где они подчинят себе многие города. Султан Байбарс Рукн ад-Дин завоевал себе славу не только многочисленными победами над армиями монголов и крестоносцев (1250, 1260 и 1277 гг.), но и как мудрый правитель и дипломат. Считается, что ему принадлежит большая роль в изменении военной и политической карты Средиземноморья. Также он провел ряд реформ на подвластных ему территориях, создал новые административные системы. Ему удалось подавить имевшие место бунты, смуты и междоусобицы, повысить благосостояние народа путем развития науки, образования, торговли и земледелия.

Так имя Султана Байбарса на века было увековечено в арабском мире, продолжая служить его жителям, которые когда-то приняли его в качестве завоевателя и правителя. Возможно, читателям будет интересен и тот факт, что труд Махмуда Кашгари «Диуан лугат ат-турк» (XI в.), первая энциклопедия тюркских народов, был сохранен после разрушения Багдада монголами в 1258 году благодаря именно мамлюкам, которые вывезли его в Каир.

Тюрки из числа «людей меча» в лоне исламской цивилизации, таким образом, продолжали приверженность традициям своих собратьев из числа «людей калама – пера», возводили знание в культ и способствовали его распространению и популяризации.