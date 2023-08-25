Каир – город, где жива память о сыне Великой Степи
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Самал Тулеубаева, доктор филологических наук, и. о. профессора кафедры востоковедения ЕНУ им. Л. Н. Гумилева
Во время научной поездки, финансирование которой осуществлялось в рамках проекта «Этнополитическая история улусов Чагатая, Угедея, Хайду и Могулистана по данным арабских, монгольских, персидских, китайских и тюркских источников», нам довелось вновь посетить столицу Египта город Каир. Кстати, всего спустя месяц после открытия здесь мечети Султана аз-Захира Байбарса 4 июня текущего года, которое, полагаем, стало историческим событием в современной истории
не только Египта и Казахстана, но всего мусульманского мира.