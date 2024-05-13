Антикор будет мониторить поступление на рынок продтоваров из Узбекистана и Таджикистана

Органы антикоррупционной службы будут пресекать любые коррупционные схемы по извлечению незаконной выгоды в сфере обеспечения населения социально-значимыми продуктами, заявил глава госоргана Асхат Жұмағали, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Антикора

Как отметил глава Антикора Асхат Жұмағали, в период межсезонья правительство принимает ряд мер, направленных на сдерживание и стабилизацию цен на социально значимые продукты питания. Особенно актуальным этот вопрос является для регионов, пострадавших от паводков.

В частности, проработаны возможности прямых поставок продовольственных сельхозтоваров от поставщиков из Узбекистана и Таджикистана. Товары будут поставляться напрямую на казахстанский рынок без посредников и перекупщиков и по наиболее доступным ценам.

В этой связи, Жұмағали поручил территориальным подразделениям мониторить указанные процессы в целях недопущения коррупционных рисков и проявлений.

«Органы антикоррупционной службы будут пресекать любые коррупционные правонарушения, в том числе связанные с созданием различных противоправных схем, направленных на извлечение незаконной выгоды. Особое внимание будет уделяться коррупционным факторам, негативно влияющим на ценообразование, в числе которых аффилированность сторон, создание необоснованных адмбарьеров со стороны госаппарата, манипуляции и злоупотребления со стороны недобросовестных участников рынка», – сказал он.

Глава ведомства подчеркнул важность данной работы и поручил указанные вопросы держать на особом контроле.