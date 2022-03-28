Многие казахстанцы сталкиваются с ухудшением своего финансового положения. Для того, чтобы они могли выбраться из "долговой ямы" в стране планируется ввести институт банкротства физических лиц, передает корреспондент Каzpravda.kz.

О нормах проекта закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан" рассказал заместитель председателя Комитета госдоходов Минфина РК Кайрат Миятов.

"Значительное количество граждан сталкиваются с ухудшением своего финансового положения. Причины различные: потеря работы или трудоспособности, снижение уровня благосостояния на фоне общего экономического спада и введения карантинных мер из-за пандемии КВИ. Платежеспособность наших сограждан должна быть восстановлена. Для этого и предлагается механизм банкротства граждан", – сказал Кайрат Миятов.

По его словам, в Казахстане предлагается ввести три вида процедур банкротства в зависимости от суммы и длительности долга: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Так, внесудебное банкротство граждане смогут применить при следующих условиях:

1) долг перед банками, микрокредитными организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП);

2) отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36 018 тенге.

При этом у должника не должно быть имущества, необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МКО и коллекторскими агентствами.

Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале "электронное правительство". Затем в информационной системе Комитета госдоходов будет проводиться автоматическая сверка с данными других государственных органов на предмет наличия доходов и имущества, а также судебных решений.

По результатам проверки должнику будет направлено соответствующее уведомление (отказ либо начало внесудебного банкротства).

"Внесудебное банкротство предполагается для тех граждан, у которых нет стабильного дохода и перспективы по погашению задолженности. С момента применения внесудебного банкротства все сроки долговых обязательств считаются истекшими. Должнику запрещается совершать сделки по получению кредитов, выдаче гарантий и поручительств, а также выезжать за пределы страны. Исключением могут быть случаи лечения, похорон, обучения и трудоустройства. При этом кредиторам запрещается требовать от должника исполнения обязательств, а также приостанавливается начисление неустойки (пени, штрафы) и вознаграждения", – отметил спикер.

Все остальные граждане по всем видам долгов, превышающим суммарно 4,9 млн тенге (1600 МРП), отметил Миятов, смогут применить судебное банкротство.

В ходе данной процедуры имущество должника может быть реализовано на торгах. Вырученные средства будут направляться на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника (сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации и т.д.).

Если размер всех обязательств не превышает стоимости имущества, применяется процедура восстановления платежеспособности с обязательным утверждением плана восстановления платежеспособности (до пяти лет).



"Процедура восстановления платежеспособности предусматривает получение в суде рассрочки на оплату долгов. Для этого необходимо будет разработать план восстановления платежеспособности с участие финансового управляющего", – подчеркнул Кайрат Миятов.



По итогам завершения процедур банкротства, по словам Миятова, будут списаны все долги, которые были заявлены должником в начале процедуры банкротства.

Однако списание долгов не осуществляется по уплате алиментов и возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью.



При этом должник не сможет в течение пяти лет получать кредиты в банках и микрокредитных организациях, выезжать из страны в течение трех лет, за исключением ранее озвученных случаев.



Повторно процедуру банкротства можно будет пройти лишь через 7 лет.