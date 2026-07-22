Устранение барьеров при внедрении цифрового тенге обсудили в Кабмине

Экономика,Цифровизация

Одним из препятствий остается обеспечение сквозной прослеживаемости использования бюджетных средств – от генерального подрядчика до конечного исполнителя

Фото: пресс-служба правительства РК

Предварительные итоги реализации пилотных проектов по внедрению цифрового теңге и вопросы, возникающие в ходе их апробации, рассмотрели на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

По информации Министерства финансов, на сегодня законодательно закреплены статус платформы цифрового теңге и порядок ее функционирования. В обращение выпущено 340 млрд цифровых теңге. С их использованием уже реализовано 20 пилотных проектов, еще 10 находятся в стадии реализации, а 50 готовятся к запуску.

Пилотные проекты охватывают инфраструктурное строительство, бюджетное кредитование и субсидирование, грантовое финансирование, меры государственной поддержки, госзакупки, налоговое администрирование, а также закупки Национального банка и субъектов квазигосударственного сектора. Обязательное применение цифрового теңге предусмотрено по восьми спецификам бюджетных расходов для проектов стоимостью свыше 100 млн теңге.

Уже в августе будут завершены все технические работы по интеграции с информационными системами Министерства финансов, что позволит полностью перейти на использование цифрового теңге в госзакупках. В августе цифровой теңге планируется использовать при государственных закупках товаров, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов и других материальных запасов.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам, сдерживающим дальнейшее масштабирование проекта. Одним из ключевых остается обеспечение сквозной прослеживаемости использования бюджетных средств – от генерального подрядчика до конечного исполнителя. На практике субподрядные организации зачастую не готовы заключать смарт-контракты для использования цифрового теңге, поскольку действующее законодательство не содержит соответствующих требований. Для устранения этого барьера Министерство финансов подготовило пакет поправок в соответствующие правовые акты, предусматривающий создание необходимых правовых механизмов.

#проекты #цифровой тенге

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