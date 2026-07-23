«Закроют счет, обезопасят вклады»

Недавно в Алматинской области была предотвращена очередная попытка мошенничества. На сей раз на наживку аферистов чуть было не попал один из талгарских пенсионеров.

История началась с обычного телефонного звонка. Неизвестный, представившись работником районной поликлиники, попросил мужчину подтвердить номер очереди на вакцинацию. «Для подтверждения сейчас вам придет SMS-код, продиктуйте его», – сказал «медработник». Надо сказать, ситуация выглядела вполне правдоподобно, поскольку несколькими днями ранее, находясь в больнице, аксакал действительно записался на прививку по предписанию участкового врача.

Но все же мужчина, памятуя о том, как много сегодня случаев мошенничества, не стал называть SMS-пароль и бросил трубку. Буквально через несколько секунд поступил еще один звонок. Собеседник, назвавшись сотрудником Агентства по финансовому мониторингу, сообщил неприятную новость: до этого к жителю Талгара звонили мошенники, которые каким-то образом получили PIN-код и прямо сейчас пытаются оформить на его имя кредит в банке.

«Мы отправим вам код и закроем все ваши счета, чтобы обезопасить находящиеся на них средства», – строгим голосом отчеканил «офицер» департамента экономических расследований по Алматинской области.

На счастье дедушки рядом с ним в этот момент находился 20-летний внук, который сразу заподозрил неладное. Тогда для пущей убедительности звонивший включил видеосвязь, показал служебное удостоверение. Тем не менее молодой человек, задав несколько наводящих вопросов, не клюнул на приманку афериста. Его, в частности, смутил внешний вид «офицера», одетого не по форме, да еще и носившего длинную бороду.

Прервав разговор, внук с дедушкой обратились в полицию Талгарского района. К слову, в этот же день пенсионеру поступило еще несколько звонков от «представителей» разных госор­ганов, пытавшихся оказать ему «срочную помощь».

Как прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, описанный выше случай – тщательно продуманная мошенническая схема, цель которой – войти в доверие граждан, получить доступ к их банковским счетам.

К счастью, благодаря бдительности родственников пенсионера преступный замысел не осущест­вился. Сотрудники полиции сопроводили мужчину в районный ЦОН, где ему заменили ЭЦП-ключ, чтобы исключить возможность дос­тупа злоумыш­ленников к персональным и электронным данным.

По информации стражей порядка, подобные преступные схемы становятся все более изо­щренными. Ежегодно фиксируется рост фактов интернет-мошенничества. Между тем привлечь к ответственности таких аферис­тов сложно – раскрываемость киберпреступлений не превышает 15%.

К примеру, в другом случае, приключившемся с жителем Алма­ты, мошенникам удалось осуществить свой коварный план. Причем сценарий, разыг­ранный аферистами, один в один повторял вышеописанную талгарскую историю.

В тот злополучный день молодому человеку позвонил «офицер» службы безопасности Национального банка, сообщив, что происходят какие-то подозрительные операции на его банковском счете. Необходимо, сказал звонивший, немедленно поехать в банк и закрыть счет. Посредством мессенджера собеседник отправил парню фото своего служебного удостоверения, сказав, что в данный момент ведется расследование, о котором никто не должен знать.

В общем, войдя в доверие к алматинцу, лжесотрудник финансового учреждения убедил того оформить кредит, чтобы помочь обнаружить мошенников, пытающихся украсть его деньги. Парень объездил несколько банков, в одном из которых ему выдали займ на 1 млн тенге, и эту сумму он тут же переслал на указанный дроповодом чей-то банковский счет, привязанный к телефонному номеру.

По словам возмущенной мамы молодого человека, пожелавшей остаться неназванной, они потеряли много времени в полиции, пока у них приняли заявление, завели дело. Около месяца ушло на оформление разных бумаг и протоколов. Причем волокитили не только полицейские, но и сотрудники банка, так и не принявшие заявление потерпевшего о том, что кредит оформлен по мошеннической схеме.

– Позже сыну сообщили, что нашлась женщина, на номер которой он отправил деньги, – рассказывает алматинка. – Якобы ее водворили даже в ИВС. Но в итоге дело так и не сдвинулось с места, деньги сыну не вернули. От всей этой неприятной истории у меня сложилось впечатление, что мошенники – это организованная банда, в составе которой могут быть и представители банков, и даже полицейские.

В итоге попавший на удочку аферистов парень теперь аккуратно выплачивает кредит и проценты по нему. Его мама считает, что мошенники ввели специалиста с высшим образованием в стрессовую ситуацию, оказали настолько мощное психологическое давление, что он поверил их манипуляциям.

Впрочем, от подобных случаев никто не застрахован. По оценкам специалистов, чтобы обезопасить себя от мошенников, нужно прерывать разговор с незнакомыми людьми сразу, как почуяли подвох. Иначе не миновать беды.