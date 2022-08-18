Фото пресс-службы МВД РК
Международное сотрудничество
Как будут бороться с транснациональной преступностью и торговлей людьми в рамках ШОС

Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов прибыл в Узбекистан, где проходит четвертое Совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Важность этой встречи объясняется ключевым приоритетом Организации – обеспечение стабильности и безопасности для граждан, чьи страны представлены в ШОС. А это – 3 млрд человек или 45% населения всего мира.

В ходе встречи участники обмениваются опытом в противодействии сегодняшним вызовам и угрозам: экстремизм, торговля людьми, незаконный оборот оружия и др.

В своем выступлении министр внутренних дел Казахстана озвучил конкретные предложения по совместной борьбе МВД и ШОС с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью. Все предложения Марата Ахметжанова министры стран ШОС единогласно поддержали.

В частности, глава ведомства поделился казахстанским опытом по противодействию торговле людьми. Создана Межведомственная комиссия, реализуется правительственный План мероприятий и на базе МВД разрабатывается законопроект "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан". Противостоять терроризму и экстремизму можно только сообща. Поэтому Казахстан присоединился ко всем 19-ти международным конвенциям и протоколам против терроризма.

По словам министра, в формате многостороннего и двустороннего сотрудничества заключено свыше 90 договоров по борьбе с преступностью.

Также выявляются граждане, планирующие выехать в "горячие точки" для участия в вооруженных конфликтах (в 2019 и 2021 гг. удалось вернуть 700 казахстанцев из сирийских и иракских лагерей беженцев).

Что касается борьбы с наркопреступностью, то Марат Ахметжанов рассказал о принятых мерах в рамках Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС. Ведется работа с подразделениями наркоконтроля российского МВД. За последние полтора года ликвидировано 40 нарколабораторий по производству синтетических наркотиков. На национальном контроле – более тысячи новых видов наркотиков. А реклама в интернете отнесена к категориям тяжких и особо тяжких преступлений. По поручению Главы нашего государства модернизируется уголовная сфера по примеру развитых стран ОЭСР.

Марат Ахметжанов рассказал, как внедряется трехзвенная модель досудебного расследования с участием полиции, прокурора и суда в Казахстане. С ее появлением оптимизирована работа и теперь эта процедура осуществляется строго в срок. Для противодействия преступлениям в сфере информационных технологий, по мнению министра, необходима выработка четкого механизма международного сотрудничества совместно с партнерами ШОС.

Глава МВД РК предложил наладить работу по обмену опытом работы в профильных подразделениях и рассмотреть возможность проведения тренингов.

В рамках совещания Марат Ахметжанов также проведет двусторонние переговоры со своими коллегами.

В узком формате министр внутренних дел Казахстана обсудит перспективы совместной борьбы с преступностью.

По итогам встречи был подписан протокол совещания.

Примечательно, что встреча глав МВД проходит в год 20-летия подписания Хартии ШОС базового уставного документа Организации и предшествует Саммиту Лидеров стран Шанхайской Организации сотрудничества 15-16 сентября в Самарканде, отметили в МВД.

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