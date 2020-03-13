Как будут контролировать цены на продукты в Казахстане
Айдана Демесинова
О том, как в Казахстане будут следить за ценами на социально-значимые товары, рассказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Cултанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Есть утвержденная группа товаров из 19 наименований продуктов питания, среди которых картофель, морковь, капуста, репчатый лук, макароны, молоко и т.д. Они входят в группу социально-значимых товаров и строго контролируются, мониторятся. Еженедельно мы получаем информацию со всех регионов. Местные исполнительные органы могут своевременно реагировать на изменения цен. Есть различные механизмы. Например, установление в конце года пороговых цен на предстоящий период. Местные исполнительные органы осуществляют мониторинг изменения цен", – проинформировал Султанов.
По его словам, если в течение определенного периода наблюдаются необоснованные скачки цен, то включается механизм предельных цен. Торговые объекты, которые нарушают этот режим, могут подвергнуться наказанию со стороны местных исполнительных органов.
"Стабилизационные фонды также являются одним из инструментов. Они позволяют своевременно обеспечивать продукцию по рисковым группам", – заключил министр.
Ранее Бахыт Султанов сообщил, что в Казахстане нет дефицита продуктов, поэтому населению не нужно поддаваться панике.