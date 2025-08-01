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С 18 июля 2025 года вступил в силу новый Налоговый кодекс. В документе закреплены положения, касающиеся налогообложения отдельных категорий имущества физических лиц, обладающих высокой стоимостью.

В частности, установлены следующие виды имущества, облагаемые налогом и (или) акцизами по специальным ставкам:

Автотранспортные средства стоимостью 18 000 МРП и более – облагаются акцизом в размере 10% от стоимости транспортного средства.

Яхты и самолёты стоимостью 24 000 МРП и более – также облагаются акцизом 10%.

Алкогольная продукция, стоимость которой превышает 500 000 тенге, – акциз составляет 10% от стоимости в тенге за литр.

Табачные изделия (сигары), стоимостью более 10 000 тенге – акциз 10% от стоимости в тенге за штуку.

Недвижимое имущество (жилые дома, квартиры и т.п.), совокупная стоимость которого зарегистрирована на одного собственника, превышает 450 миллионов тенге – облагается налогом на имущество по ставке 2%.

Расчёт стоимости объектов недвижимости для целей налогообложения физических лиц проводит «Правительство для граждан».

«При этом стоимость, определяемая госкорпорацией, как правило, существенно ниже рыночной. Кроме того, при оценке жилых и дачных объектов используется коэффициент роскоши, равный единице. Местные представительные органы (маслихаты) вправе увеличить данный коэффициент не более чем на 50%, в зависимости от категории жилья», - говорится в сообщении.

Порядок налогообложения недвижимости

В случае, если совокупная стоимость всех объектов, принадлежащих одному лицу, превышает 450 млн тенге, налог рассчитывается по ставке 2% от общей суммы. При этом минимальная сумма налога составляет 2 946 600 тенге плюс 2% от суммы, превышающей 450 млн тенге.

Если общая стоимость имущества не превышает установленного порога, налог на имущество взимается отдельно по каждому объекту в соответствии с установленными ставками.

Комитет государственных доходов рекомендует налогоплательщикам заблаговременно ознакомиться с изменениями в налоговом законодательстве и при необходимости обратиться за консультацией в органы государственных доходов.