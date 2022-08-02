Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Как будут развивать села и моногорода в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

Как в Казахстане будут развивать села и моногорода, рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В целях координации и принятия новых мер по развитию сельских территорий министерством прорабатывается вопрос по разработке Концепции развития сельских территорий. Концепция будет содержать комплексные меры по развитию инфраструктуры, предпринимательства, агропромышленного комплекса,а также по повышению кадрового потенциала, увеличению доступа населения к сети Интернет и ряд других мер", – заявил министр.

По его словам, в документе будут предусмотрены целевые параметры по каждому из вышеуказанных направлений, с определением по ним ответственных государственных органов.

"Для развития инфраструктуры моно- и малых городов в 2022 году выделено 25,8 млрд тенге. На 1 августа акиматами освоено 9,2 млрд тенге. Наименьшее освоение средств – в Павлодарской и Алматинской областях. Министерством в целях применения комплексного подхода к развитию моногородов, а также для систематизации и реализации новых мер разрабатывается соответствующая дорожная карта. В ней предусмотрены вопросы разработки Единого перечня мер господдержки моногородов, комплексных планов социально-экономического развития, создания индустриальных зон и территорий опережающего развития", – сообщил глава министерства. 

Все эти предложения по развитию сел и моногородов направлены в заинтересованные госорганы и регионам для рассмотрения.

"К этому часу для обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий, транспортной связанности и повышения транзитного потенциала страны реализуется Национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны", – дополнил Куантыров. 

С его слов, общий объем финансирования мероприятий национального проекта на 2021 год составил 1,5 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1,1 трлн тенге. На сегодня освоение составило 1,4 трлн тенге, или 93%.

Также он подчеркнул, что в 2022 году на реализацию национального проекта запланировано 1,8 трлн тенге, из них внебюджетные средства – 709 млрд тенге. При этом освоено на 1 августа 528 млрд тенге, или 30%. 

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