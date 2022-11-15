Как будут восполнять дефицит газа в ЗКО, рассказали в облакимате

Заместитель акима Западно-Казахстанской области Темирхан Мендыгалиев рассказал, как будет решаться проблема дефицита газа в регионе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

14 ноября на АГЗС города Уральска образовались очереди. Об этом сообщило региональное СМИ "Мой город". Некоторые заправки отпускали газ только по талонам, а на некоторых его не было вовсе.

Как пояснил замакима ЗКО, ситуация на газозаправочных станциях, связанная с сокращением отпуск газа для автомашин, обусловлена ремонтом на Атырауском нефтеперерабатывающим заводе.

"Ввиду того, что данные ремонтные работы должны были проводиться до 14 ноября, поставки газа в нашу область были не ограничены, а полностью отменены. Мы со своей стороны по согласованию с Министерством энергетики договорились о том, что данное количество газа будет отпущено с завода CNPC в Актюбинской области. Эти объемы не были утверждены и не отпускались", – констатировал Мендыгалиев.

По его словам, сегодня с вице-министром энергетики были утверждены проекты по отгрузке газа. Помимо этого есть договоренность с компанией "Жаикмунай" об отгрузке недостающих объемов газа.

"В течение определенного периода пока мы не будем получать газ в полном объеме, будем получать газ у них на обменной основе. Когда мы снова будем получать газ с АНПЗ, то возместим то количество газа, которое возьмем", – заключил Мендыгалиев.

Он уточнил, что 504 тонны газа из Актобе уже начинают отгружать, и через 3 дня он будет в ЗКО.

Отметим, ранее дефицит газа был зафиксирован на заправках города Атырау. Причиной этому также стало сокращение поставок газа в связи с ремонтом на АНПЗ.