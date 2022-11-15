Фото: Kazpravda.kz
Энергетика , Транспорт

Как будут восполнять дефицит газа в ЗКО, рассказали в облакимате

Елисеева Екатерина
корреспондент

Заместитель акима Западно-Казахстанской области Темирхан Мендыгалиев рассказал, как будет решаться проблема дефицита газа в регионе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

14 ноября на АГЗС города Уральска образовались очереди. Об этом сообщило региональное СМИ "Мой город". Некоторые заправки отпускали газ только по талонам, а на некоторых его не было вовсе.

Как пояснил замакима ЗКО, ситуация на газозаправочных станциях, связанная с сокращением отпуск газа для автомашин, обусловлена ремонтом на Атырауском нефтеперерабатывающим заводе. 

"Ввиду того, что данные ремонтные работы должны были проводиться до 14 ноября, поставки газа в нашу область были не ограничены, а полностью отменены. Мы со своей стороны по согласованию с Министерством энергетики договорились о том, что данное количество газа будет отпущено с завода CNPC в Актюбинской области. Эти объемы не были утверждены и не отпускались", – констатировал Мендыгалиев. 

По его словам, сегодня с вице-министром энергетики были утверждены проекты по отгрузке газа. Помимо этого есть договоренность с компанией "Жаикмунай" об отгрузке недостающих объемов газа.

"В течение определенного периода пока мы не будем получать газ в полном объеме, будем получать газ у них на обменной основе. Когда мы снова будем получать газ с АНПЗ, то возместим то количество газа, которое возьмем", – заключил Мендыгалиев. 

Он уточнил, что 504 тонны газа из Актобе уже начинают отгружать, и через 3 дня он будет в ЗКО. 

Отметим, ранее дефицит газа был зафиксирован на заправках города Атырау. Причиной этому также стало сокращение поставок газа в связи с ремонтом на АНПЗ.

 

 

Популярное

Все
Владельцы маркетплейсов обогащаются с помощью «грандиозных скидок»
​​​​​​​На страже прав и свобод
Этот случай – урок для любителей заработать себе имидж «интернет-борца за справедливость»
Каким бы ни был технологичным и просвещенным современный мир, без земли человек – ничто
К чему ведет нерациональное использование земель, в интервью «Казахстанской правде» рассказала председатель правления Казахского НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова Раушан Рамазанова
Национальная валюта Казахстана отмечает очередной день рождения
Почувствовали ли жители Карагандинской области, что республиканские трассы стали комфортнее и безопаснее?
Политическую культуру надо культивировать
Практическая реализация конституционной реформы
О пособиях, пенсии, ПМСП
Осторожность решает многое
Лакросс-гол от Петухова
Жадность или бедность?
​​​​​​​Музыку и милосердие не отменить
​​​​​​​Чем больше наблюдателей, тем лучше
Оклеветанный, но не сломленный
Как наркоторговцы находят новые жертвы и чем опасны синтетические наркотики?
​​​​​​​Ворота в крепость
Удачной охоты!
​​​​​​​Закон возврата
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Транспорт
В Балхаш можно будет напрямую летать еще из трех городов Ка…
Транспорт , Другое
Когда завершится реконструкция автодороги Караганда – Балхаш
Транспорт
КТЖ ответила на просьбу россиян снизить тарифы на транзит з…
Энергетика
В Казахстане снизился объем добычи нефти и газа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]