Как будут снижать долю теневой экономики в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства рассказал, какие меры будут приниматься для снижения доли теневой экономики, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: КазТАГ/©Алена Субботина

"Принимаются комплексные меры для достижения общей приоритетной задачи по снижению доли теневой экономики до уровня стран ОЭСР – 15% к ВВП в 2025 году. Одним из ключевых инструментов остается полноценное функционирование Национальной системы прослеживаемости товаров", – заявил Ерулан Жамаубаев.

Для этого, добавил он, модифицируются действующие информационные системы и проводится широкая интеграция с базами данных госорганов и банков второго уровня. Налаживается также информационный обмен в режиме онлайн с приграничными странами, с таможенными службами государств-членов ШОС и другими партнерами.

"Большое влияние на сокращение теневого оборота окажет увеличение объемов безналичных платежей и внедрение всеобщего декларирования доходов населения. Благодаря дальнейшему совершенствованию налогово-таможенного законодательства и администрирования, в том числе путем цифровизации будут обеспечены дополнительные поступления в бюджет и созданы более благоприятные условия для ведения бизнеса", – резюмировал глава Минфина.